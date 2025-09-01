GmbH-Gesellschafter-GF im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht, 2. Auflage (E-Book)
- Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers
- Rechtsfolgen
- Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: September 2025
Beschreibung
Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wird zwar steuerlich, nicht jedoch arbeitsrechtlich als Arbeitnehmer behandelt. Darüber hinaus ergeben sich aus der unabhängigen Stellung des Geschäftsführers Sonderprobleme im Bereich des Sozialversicherungsrechts.
Das Kompaktwissen beleuchtet die Rechtsstellung des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers in zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht und zeigt, welchen Einfluss die Ausgestaltung der Satzung hinsichtlich Einflussnahme auf die Geschicke der Gesellschaft auf die Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers hat. Unter Abwägung der verschiedenen Alternativen wird der jeweilige Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers ermittelt und dessen Auswirkungen erläutert.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
GmbH-Gesellschafter-GF im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: September 2025