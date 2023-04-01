Das Erbrecht in Deutschland ist ein höchstpersönliches Grundrecht. Das bedeutet, dass jede Person das unbedingte Recht hat, ihr Vermögen zu vererben. Die logische Folgerung: Die Vererbung von GmbH-Anteilen ist unproblematisch.

Leider stimmt das so nur im Grundsatz. Denn neben den allgemeinen rechtlichen Problemen kann es bei der Vererbung von GmbH-Anteilen auch gesellschaftsrechtliche Besonderheiten geben, zum Beispiel wenn die GmbH nicht jeden neuen Gesellschafter akzeptieren möchte. Für viele Gesellschafter ist es wichtig zu wissen, in welche Hände die eigenen GmbH-Anteile kommen, wenn die eigene Gesellschafterstellung endet.