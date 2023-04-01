GmbH-Geschäftsanteile - rechtssicher und steuersparend vererben, 3. Auflage (E-Book)
- Erben von GmbH-Anteilen
- Auseinandersetzung unter Miterben
- Besonderheit bei minderjährigen Erben
Erscheinungstermin: April 2023
Das Erbrecht in Deutschland ist ein höchstpersönliches Grundrecht. Das bedeutet, dass jede Person das unbedingte Recht hat, ihr Vermögen zu vererben. Die logische Folgerung: Die Vererbung von GmbH-Anteilen ist unproblematisch.
Leider stimmt das so nur im Grundsatz. Denn neben den allgemeinen rechtlichen Problemen kann es bei der Vererbung von GmbH-Anteilen auch gesellschaftsrechtliche Besonderheiten geben, zum Beispiel wenn die GmbH nicht jeden neuen Gesellschafter akzeptieren möchte. Für viele Gesellschafter ist es wichtig zu wissen, in welche Hände die eigenen GmbH-Anteile kommen, wenn die eigene Gesellschafterstellung endet.
Dieses Kompaktwissen gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über die erbrechtlichen Gestaltungsmittel, die für die Übertragung von GmbH-Anteilen in Betracht kommen und unterstützt alle, denen der Bestand „ihrer“ GmbH auch über das eigene Arbeitsleben hinaus wichtig ist.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
