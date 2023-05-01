Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
- Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)
- Neuerungen für Personengesellschaften, Freiberufler und mittelständisch geprägte Unternehmen
- Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
Erscheinungstermin: Mai 2023
Beschreibung
Das Recht der Personengesellschaften hat lange Zeit keine gesetzlichen Neuerungen erfahren. Die Regelungen zur GbR finden sich im BGB, das aus dem Jahr 1900 stammt. Hierauf basieren auch die Regelungen zur OHG und KG, die sich im HGB - ebenfalls aus dem Jahr 1900 - finden. Rechtliche Veränderungen ergaben sich nur aus der Rechtsprechung, sodass ein schneller Überblick immer schwieriger wurde.
Der Bundestag hat Ende Juni 2021 das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) verabschiedet. Mit dem MoPeG, welches zum 01.01.2024 in Kraft treten wird, kommen diverse Neuerungen auf Personengesellschaften (insbesondere GbR, OHG und KG), sowie auf Freiberufler und insbesondere auch mittelständisch geprägte Unternehmen zu.
Übersichtlicher und internationaler soll die deutsche Gesellschaftslandschaft werden z. B. durch ein neu eingeführtes Register für Personengesellschaften. Auch eine Sitzwahl im Ausland soll künftig möglich sein. Darüber hinaus sollen Umwandlungen von der GbR hin zu anderen Rechtsformen künftig erleichtert werden.
Die Kompaktwissen verschafft Ihnen einen Überblick über die Neuerungen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (MoPeG) zum 01.01.2024.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Sarah Op den Camp
Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.
Details & Preise
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Erscheinungstermin: Mai 2023