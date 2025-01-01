Jahresabschluss und Steuererklärungen der Personengesellschaft
- Jahresabschlüsse 2025: Handels- und Steuerbilanz, E-Bilanz, Kapitalkontenentwicklung und Steuerklärungen richtig umsetzen
- Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Personengesellschaften: Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Steuerberaterhaftung
- Praxisfälle und Musterabschlüsse mit den DATEV-Programmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen die Besonderheiten für die Jahresabschlusserstellung einer Personengesellschaft. Hierbei wird Ihnen der Prozess von der Finanzbuchführung zur E-Bilanz und den Steuererklärungen anhand der DATEV-Programme Schritt für Schritt demonstriert. Der Fokus liegt dabei auf der GmbH & Co. KG.
Die Anforderungen aufgrund des MoPeG mit einem Mustergesellschaftsvertrag anhand der aktuellen BFH-Rechtsprechung vorgestellt. Zudem gehen wir auf die handelsrechtlichen Abgrenzungsprobleme Eigenkapital/Fremdkapital und Insolvenzfragen ein.
Schwerpunkt sind die Anforderungen an handels- und steuerrechtliche Jahresabschlüsse 2025 einschließlich der E-Bilanz, der Kapitalkontenentwicklung (KKE), der Sonder- und Ergänzungsbilanzen und den Steuererklärungen für 2025 unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Mit Buchungssätzen werden handels- und steuerrechtliche Muster-Abschlüsse mit Sonder- und Ergänzungsbilanzen vorgestellt, um die Kapitalkontenentwicklung (KKE), die gesonderte und einheitliche Feststellung (GuE) und die E-Bilanz zutreffend darzustellen. Außerdem zeigen wir Ihnen die Schnittstelle zur GuE mit den Steuerformularen 2025 und die erweiterte Schnittstelle zur Gewerbesteuer.
Seit letztem Jahreswechsel wurde die neue DATEV-Lösung “EÜR Steuern” eingeführt. Damit wurde nun erstmals eine Schnittstelle für Personengesellschaften mit EÜR und deren Sonderbetriebsvermögen und Ergänzungsrechnungen geschaffen. Auch dies wird im Seminar anhand eines praktischen Falles erläutert.
Vermögensverwaltende GmbH & Co. KGs stehen in der Regel vor dem Problem, dass sie für handelsrechtliche Zwecke bilanzieren und die Jahresabschlüsse veröffentlichen müssen, andererseits das Steuerrecht die Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten vorschreibt.
Das Seminar beinhaltet die gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Grundlagen von KG und GmbH & Co. KG sowie gesellschaftsspezifische Fragen des Insolvenzrechts und der Steuerberaterhaftung bei KGs und GmbH & Co. KGs.
Themen
- DATEV-Prozesse
- Kapitalkontenentwicklung, Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie Steuererklärungen
- Kontenzwecke im neuen Jahresabschluss
- Taxonomie 6.6
- Mandanten zentralisieren
- Auslaufenden Mandantentyp ”Einzelunternehmer” neu organisieren
- Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) und Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung
- Handelsbilanz der Personengesellschaft
- Eigen- oder Fremdkapital nach Gesetz bzw. Vertrag
- Insolvenzgründe bei Personengesellschaften
- Risiken der Steuerberaterhaftung in Bezug auf die Insolvenz von Mandanten
- Steuerbilanz der Personengesellschaft (2025)
- Gewinnermittlung und -verteilung
- Sonderbetriebsvermögen
- Ergänzungsbilanzen
- Verluste bei beschränkter Haftung § 15a EStG
- Umfassende Fallstudie zur GmbH & Co. KG mit
- Kapitalertragsteuer
- Sonderbilanzen
- Ergänzungsbilanzen
- Ergebnisverwendungsassistent
- Schnittstelle in Gewerbesteuer und gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung
- E-Bilanz
- Bilanzierung bei der Komplementär GmbH
- Weitere Themen zur technischen Umsetzung:
- Bilanzierung der Anteile an der Komplementär-GmbH und Sonderposten für die aktivierten Anteile im Rahmen einer Einheits-GmbH & Co. KG
- EÜR Steuern: Personengesellschaften mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG und Sonderbetriebsvermögen in DATEV abbilden
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Referenten
Simon M.-A. Kuhn, LL.M.
Steuerberater, Dipl.-Betriebswirt (FH), Master of Laws (Unternehmensteuerrecht)
Prof. Dr. Ralph Kramer
Rechtsanwalt
Termine
Hinweis
