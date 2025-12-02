Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.

Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch. Darüber hinaus lernen Sie die Möglichkeiten zur Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen inklusive der Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen kennen. Zudem werden die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.