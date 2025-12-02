Art.-Nr. 77923 |
Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.
  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
  • Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.

Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch. Darüber hinaus lernen Sie die Möglichkeiten zur Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen inklusive der Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen kennen. Zudem werden die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.

Themen

  • Vorstellung und Einrichtung der neuen Programmlogik

  • Vorbereitende Tätigkeiten

    • Überblick über die neuen Auswertungsmöglichkeiten bei Gesellschafterkonten

    • Gesellschafterstammdaten

  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung

    • Ergebnisverwendung buchen mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten

    • Erfassungsunterstützung für weitere KKE-Sachverhalte

  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten

    • Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit Gesamthand verknüpfen

    • Automatische Übernahme von korrespondierenden Buchungen aus der Gesamthandsbilanz in die Sonderbilanz der jeweiligen Gesellschafter

    • Negative Ergänzungsbilanzen

  • Verbindung zu den Steuerprogrammen (Gewerbesteuer; Gesonderte und einheitliche Feststellung)

  • Besonderheiten bei der Übermittlung der E-Bilanz

    • Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung“

    • Übergreifende Bearbeitung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen

  • Jahresübernahme Gesellschafterkonten

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Jahresabschlüsse für Personengesellschaften erstellen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Fachliche Grundkenntnisse zu den Besonderheiten einer Personengesellschaft

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine




Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
56070 Koblenz Ferdinand-Nebel-Str. 1
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78043 | Präsenzseminar mit Übung

Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.
Einmalig
267,00 €
Termin buchen

