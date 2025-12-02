Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
- Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
- Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.
Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch. Darüber hinaus lernen Sie die Möglichkeiten zur Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen inklusive der Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen kennen. Zudem werden die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.
Themen
Vorstellung und Einrichtung der neuen Programmlogik
Vorbereitende Tätigkeiten
Überblick über die neuen Auswertungsmöglichkeiten bei Gesellschafterkonten
Gesellschafterstammdaten
Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
Ergebnisverwendung buchen mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten
Erfassungsunterstützung für weitere KKE-Sachverhalte
Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit Gesamthand verknüpfen
Automatische Übernahme von korrespondierenden Buchungen aus der Gesamthandsbilanz in die Sonderbilanz der jeweiligen Gesellschafter
Negative Ergänzungsbilanzen
Verbindung zu den Steuerprogrammen (Gewerbesteuer; Gesonderte und einheitliche Feststellung)
Besonderheiten bei der Übermittlung der E-Bilanz
Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung“
Übergreifende Bearbeitung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen
Jahresübernahme Gesellschafterkonten
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Jahresabschlüsse für Personengesellschaften erstellen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Fachliche Grundkenntnisse zu den Besonderheiten einer Personengesellschaft
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
