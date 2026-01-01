Art.-Nr. 77923 |
Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Anforderungen für Personengesellschaften sowie für die E-Bilanz erfüllen.
  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
  • Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.

Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch. Darüber hinaus lernen Sie die Möglichkeiten zur Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen inklusive der Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen kennen. Zudem werden die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.

Themen
  • Vorstellen und Einrichten der neuen Programmlogik
  • Vorbereitende Tätigkeiten
    • Überblick über die neuen Auswertungsmöglichkeiten bei Gesellschafterkonten
    • Gesellschafterstammdaten
  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
    • Ergebnisverwendung buchen mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten
    • Erfassungsunterstützung für weitere KKE-Sachverhalte
  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
    • Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit Gesamthand verknüpfen
    • Automatische Übernahme von korrespondierenden Buchungen aus der Gesamthandsbilanz in die Sonderbilanz der jeweiligen Gesellschafter
    • Negative Ergänzungsbilanzen
  • Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen (Gewerbesteuer; Gesonderte und einheitliche Feststellung)
  • Besonderheiten bei der Übermittlung der E-Bilanz
    • Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung“
    • Übergreifende Bearbeitung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen
  • Jahresübernahme Gesellschafterkonten
Details

Teilnehmerkreis

  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Mia Marzeda

Mia Marzeda

Mitarbeiterin DATEV eG

Beratung im Rechnungswesen / Jahresabschluss / Steuern / Betriebswirtschaftliche Beratung / Digitalisierung

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Di, 07.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 01.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 29.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 10.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

