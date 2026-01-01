Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.
Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch. Darüber hinaus lernen Sie die Möglichkeiten zur Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen inklusive der Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen kennen. Zudem werden die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.
Themen
- Vorstellen und Einrichten der neuen Programmlogik
- Vorbereitende Tätigkeiten
- Überblick über die neuen Auswertungsmöglichkeiten bei Gesellschafterkonten
- Gesellschafterstammdaten
- Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
- Ergebnisverwendung buchen mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten
- Erfassungsunterstützung für weitere KKE-Sachverhalte
- Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
- Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit Gesamthand verknüpfen
- Automatische Übernahme von korrespondierenden Buchungen aus der Gesamthandsbilanz in die Sonderbilanz der jeweiligen Gesellschafter
- Negative Ergänzungsbilanzen
- Verbindung zu den DATEV-Steuerprogrammen (Gewerbesteuer; Gesonderte und einheitliche Feststellung)
- Besonderheiten bei der Übermittlung der E-Bilanz
- Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung“
- Übergreifende Bearbeitung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen
- Jahresübernahme Gesellschafterkonten
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Mia Marzeda
Mitarbeiterin DATEV eG
Beratung im Rechnungswesen / Jahresabschluss / Steuern / Betriebswirtschaftliche Beratung / Digitalisierung
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
