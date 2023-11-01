Art.-Nr. 77923 |
Lernvideo (Vortrag)
Kapitalkontenentwicklung, Sonder-/Ergänzungsb. mit DATEV Kanzlei-RW - Buchführung

Bearbeitung der Buchführung der Personengesellschaften. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Buchführungsprozess.
  • Sachverhalte für Sonderbilanzen anlegen
  • Wissenswertes zum Umstieg auf die neue Funktion „Zuordnung zu Gesellschafter“
  • Buchungen korrekt erfassen
Einmalig
102,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 11/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Anhand eines Musterfalls erfahren Sie, wie Sie die Funktion "Zuordnung zu Gesellschafter" korrekt anwenden und welche Schritte zu beachten sind.

Für die Bearbeitung der Personengesellschaften steht Ihnen die „Endnummernlogik“ nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen können Sie die Kapitalkontenentwicklung mit der Funktion „Zuordnung zu Gesellschafter“ nutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Buchungen erfassen. Außerdem lernen Sie, Sachverhalte für Sonderbilanzen zu definieren, zu buchen und dem Gesellschafter zuzuordnen.

  • Schwerpunkt Buchführungsprozess

  • Gesellschafterrelevante Buchungen erfassen und Gesellschafterauswertungen erstellen

  • Sachverhalte zur Sonderbilanz anlegen und Gesellschaftern zuordnen

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Finanzbuchführung und Jahresabschlüsse für Personengesellschaften erstellen

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen
  • Fachliche Grundkenntnisse zu den Besonderheiten einer Personengesellschaft

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Marina Gnatowski

Marina Gnatowski

Mitarbeiterin der DATEV eG

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

