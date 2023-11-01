Kapitalkontenentwicklung, Sonder-/Ergänzungsb. mit DATEV Kanzlei-RW - Buchführung
- Sachverhalte für Sonderbilanzen anlegen
- Wissenswertes zum Umstieg auf die neue Funktion „Zuordnung zu Gesellschafter“
- Buchungen korrekt erfassen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Anhand eines Musterfalls erfahren Sie, wie Sie die Funktion "Zuordnung zu Gesellschafter" korrekt anwenden und welche Schritte zu beachten sind.
Für die Bearbeitung der Personengesellschaften steht Ihnen die „Endnummernlogik“ nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen können Sie die Kapitalkontenentwicklung mit der Funktion „Zuordnung zu Gesellschafter“ nutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Buchungen erfassen. Außerdem lernen Sie, Sachverhalte für Sonderbilanzen zu definieren, zu buchen und dem Gesellschafter zuzuordnen.
Themen
-
Schwerpunkt Buchführungsprozess
-
Gesellschafterrelevante Buchungen erfassen und Gesellschafterauswertungen erstellen
-
Sachverhalte zur Sonderbilanz anlegen und Gesellschaftern zuordnen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Finanzbuchführung und Jahresabschlüsse für Personengesellschaften erstellen
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen
- Fachliche Grundkenntnisse zu den Besonderheiten einer Personengesellschaft
Zusatzinformation
Referentin
Marina Gnatowski
Mitarbeiterin der DATEV eG
