Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder-/Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.

Mit Hilfe eines Musterfalls zeigen wir Ihnen die Bearbeitung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen. Auf Basis der neuen Lösung „Zuordnung zum Gesellschafter" führen wir eine Kapitalkontenentwicklung/Ergebnisverwendung mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten inkl. der Steuerschnittstellen durch. Es werden auch die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.