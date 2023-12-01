Art.-Nr. 77923 |
Kapitalkontenentwicklung, Sonder-/Ergänzungsb. mit DATEV Kanzlei-RW - Jahresabschluss

Bearbeitung des Jahresabschlusses der Personengesellschaften. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Jahresabschlussprozess.
  • Schwerpunkt Jahresabschlussprozess
  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten
  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 12/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder-/Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.

Mit Hilfe eines Musterfalls zeigen wir Ihnen die Bearbeitung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen. Auf Basis der neuen Lösung „Zuordnung zum Gesellschafter" führen wir eine Kapitalkontenentwicklung/Ergebnisverwendung mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten inkl. der Steuerschnittstellen durch. Es werden auch die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung erläutert.

Themen

  • Schwerpunkt Jahresabschlusserstellung

  • Vorstellung und Einrichtung der neuen Programmlogik

  • Gesellschafterstammdaten

  • Sonder- und Ergänzungsbilanzen anlegen und bearbeiten

    • Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit Gesamthand verknüpfen

    • Automatische Übernahme von korrespondierenden Buchengen aus der Gesamthand in die Sonderbilanz der jeweiligen Gesellschafter

    • Negative Ergänzungsbilanzen

  • Bearbeitung der Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung

    • Ergebnisverwendung buchen mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten

    • Erfassungsunterstützung für weitere KKE-Sachverhalte

  • Verbindung zu den Steuerprogrammen: Vorerfassung in der Gesonderten - und einheitlichen - Feststellungserklärung

  • Besonderheiten bei der Übermittlung der E-Bilanz

Details

Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter, die Jahresabschlüsse erstellen

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Fachliche Grundkenntnisse zu den Besonderheiten einer Personengesellschaft

  • Programmkenntnisse in der Bearbeitung der Buchführung von Personengesellschaften in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Marina Gnatowski

Marina Gnatowski

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

