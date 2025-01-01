Art.-Nr. 79100 |
Jahresabschluss für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung

Alles dreht sich rund um den Prozess und die optimale Nutzung Ihrer Rechnungswesen-Programme in Bezug auf den Jahresabschluss – wir unterstützen Sie.
  • Basierend auf Ihren Bedürfnissen
  • Auf Ihre individuellen Kanzleiprozesse abgestimmt
  • Zur Einrichtung / Optimierung Ihrer Rechnungswesen-Programme im Hinblick auf die Jahresabschlussbearbeitung
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen im Bereich der Jahresabschlussbearbeitung. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.

Mit unserem Angebot bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten.

In einem kurzen Vorgespräch legen wir mit Ihnen die genauen Beratungsschwerpunkte fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Wählen Sie jetzt im nächsten Schritt Ihren Beratungsschwerpunkt und den Wunschtermin um sicherstellen zu können, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken

  • Der Jahresabschlusserstellungsprozess in ProCheck

  • Umstellung auf Basis von Kontenzwecken

  • Arbeiten mit dem Jahresabschluss (Jahresabchlussstammdaten, Jahresabschluss entwickeln, Jahresabschluss gestalten und ausgeben)

  • Die Offenlegung an den Bundesanzeiger mit dem Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken

  • Übermittlung der E-Bilanz mit dem Jahresabschluss auf Basis von Konten

  • Besonderheiten des Jahresabschlusses (Personengesellschaften, Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung, sowie branchenspezifische Themen)

  • Jahresabschluss-Präsentation und Standardplanung

Details

Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und qualifizierte Kanzleimitarbeiter

Preise

