Jahresabschluss für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung
- Basierend auf Ihren Bedürfnissen
- Auf Ihre individuellen Kanzleiprozesse abgestimmt
- Zur Einrichtung / Optimierung Ihrer Rechnungswesen-Programme im Hinblick auf die Jahresabschlussbearbeitung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen im Bereich der Jahresabschlussbearbeitung. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.
Mit unserem Angebot bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten.
In einem kurzen Vorgespräch legen wir mit Ihnen die genauen Beratungsschwerpunkte fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.
Wählen Sie jetzt im nächsten Schritt Ihren Beratungsschwerpunkt und den Wunschtermin um sicherstellen zu können, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken
-
Der Jahresabschlusserstellungsprozess in ProCheck
-
Umstellung auf Basis von Kontenzwecken
-
Arbeiten mit dem Jahresabschluss (Jahresabchlussstammdaten, Jahresabschluss entwickeln, Jahresabschluss gestalten und ausgeben)
-
Die Offenlegung an den Bundesanzeiger mit dem Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken
-
Übermittlung der E-Bilanz mit dem Jahresabschluss auf Basis von Konten
-
Besonderheiten des Jahresabschlusses (Personengesellschaften, Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung, sowie branchenspezifische Themen)
-
Jahresabschluss-Präsentation und Standardplanung
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und qualifizierte Kanzleimitarbeiter