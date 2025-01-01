Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen im Bereich der Jahresabschlussbearbeitung. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.

Mit unserem Angebot bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten.

In einem kurzen Vorgespräch legen wir mit Ihnen die genauen Beratungsschwerpunkte fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Wählen Sie jetzt im nächsten Schritt Ihren Beratungsschwerpunkt und den Wunschtermin um sicherstellen zu können, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.