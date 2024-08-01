Personengesellschaften und MoPeG
In letzter Minute hat der Gesetzgeber 2023 die steuerlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) deutlich entschärft und damit gezeigt, wie komplex die Auswirkungen des MoPeG auf das Steuerrecht gewesen sind. In diesem Kompaktwissen werden die notwendigen Grundlagen der Neuregelung sowie die Auswirkungen auf das Gesellschaftsrecht detailliert dargestellt.
Außerdem werden die Bereiche Gesellschaftsverträge inkl. der Aufstellung und Feststellung von Abschlüssen, Abgabenordnung, Bilanzierung der Personengesellschaften, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer betrachtet. Selbstverständlich darf auch ein Blick in die wichtigen Gestaltungsnormen § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG (Realteilung) und § 24 UmwStG nicht fehlen. Das Kompaktwissen orientiert sich strikt an den Bedürfnissen der steuerberatenden Berufe und liefert das für diesen Beruf notwendige Fachwissen zum MoPeG.
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
