Potenziale der Jahresabschlusserstellung erkennen und effizient nutzen
- Effizienz durch gepflegte Stammdaten
- Jahresabschlussentwicklung als Arbeitsoberfläche
- Gestaltung der Jahresabschlussauswertungen
- Datenübermittlung über die Assistenten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken in Ihren Kanzleiprozessen optimal unterstützt.
Durch modernisierte Schnittstellen bereitet der Kontenzweck die Steuerdeklaration sowie die Übermittlungen an Institutionen wie das Unternehmensregister und die Finanzverwaltung effizient auf. Ebenso erleichtert der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken die Fertigung des Erstellungsberichts.
Themen
-
Der Kontenzweck als Multitool im Jahresabschluss
-
Effizienz durch gepflegte Stammdaten
-
Jahresabschlussentwicklung als Arbeitsoberfläche
-
Ideen für das Jahresabschlussgespräch
-
Anlage und Gestaltung der Jahresabschlussauswertungen
-
Tipps für die Berichtserstellung
-
Datenübermittlung an Institutionen wie Unternehmensregister und Finanzverwaltung
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Aufstellung von Jahresabschlüssen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Michael Rettig
Mitarbeiter der DATEV eG
Markus Jörger
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.