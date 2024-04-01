Art.-Nr. 78730 | Lernvideo (Vortrag)

Potenziale der Jahresabschlusserstellung erkennen und effizient nutzen

Erfahren Sie, wie Sie der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken in Ihren Kanzleiprozessen optimal unterstützt.
  • Effizienz durch gepflegte Stammdaten
  • Jahresabschlussentwicklung als Arbeitsoberfläche
  • Gestaltung der Jahresabschlussauswertungen
  • Datenübermittlung über die Assistenten
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 04/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In unserem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken in Ihren Kanzleiprozessen optimal unterstützt.

Durch modernisierte Schnittstellen bereitet der Kontenzweck die Steuerdeklaration sowie die Übermittlungen an Institutionen wie das Unternehmensregister und die Finanzverwaltung effizient auf. Ebenso erleichtert der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken die Fertigung des Erstellungsberichts.

Themen

  • Der Kontenzweck als Multitool im Jahresabschluss

  • Effizienz durch gepflegte Stammdaten

  • Jahresabschlussentwicklung als Arbeitsoberfläche

  • Ideen für das Jahresabschlussgespräch

  • Anlage und Gestaltung der Jahresabschlussauswertungen

  • Tipps für die Berichtserstellung

  • Datenübermittlung an Institutionen wie Unternehmensregister und Finanzverwaltung

Details

Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Aufstellung von Jahresabschlüssen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Michael Rettig

Michael Rettig

Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Markus Jörger

Markus Jörger

Mitarbeiter der DATEV eG

