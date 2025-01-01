Art.-Nr. 35228 | Kompaktwissen

Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 10. Auflage

Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Verwaltungsauffassung und Verlautbarungen
  • Bilanzsteuerrechtliche Neuerungen im Überblick
  • Unterstützung bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Anforderungen an die Bilanzbuchhaltung sind komplex und ändern sich häufig. Neben vielen gesetzlichen Regelungen, die Sie kennen sollten, nimmt auch der organisatorische Aufwand immer weiter zu.

Das regelmäßig aktualisierte Kompaktwissen „Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht“ stellt die bilanzsteuerrechtlichen Neuerungen im Überblick dar, die sich in letzter Zeit ergeben haben. Damit Sie bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz auf der sicheren Seite sind, sollten Sie diese kennen.

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 35228 | Kompaktwissen

Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 10. Auflage

Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Verwaltungsauffassung und Verlautbarungen

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32706

Abschreibungen
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32686

Steuerliche Forschungszulage
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12959

Steuerliche Forschungszulage (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12763

Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 2. Auflage (E-Book)
-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32552

Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12956

1x1 der Personengesellschaft (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12848

Fehlervermeidung bei Jahresabschluss und Steuererklärung, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12970

GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12971

GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12866

Der Anhang der kleinen GmbH, 3. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12862

Personengesellschaften und MoPeG (E-Book)