Beschreibung
Das neue „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, das im Jahr 2025 in Kraft treten soll, sieht weitreichende Verbesserungen bei der steuerlichen Forschungszulage vor. Ziel ist es, gezielt Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) zu fördern und die Innovationskraft deutscher Unternehmen nachhaltig zu stärken.
Die neuen Maßnahmen bauen auf den Erweiterungen durch das Wachstumschancengesetz 2024 auf und ergänzen die bestehenden Förderinstrumente. Die steuerliche Forschungszulage, die seit 2020 in Deutschland existiert, unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Projekte.
Die Forschungszulage richtet sich an alle steuerpflichtigen Unternehmen – von Start-ups über kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis hin zu Großkonzernen. Förderfähig sind Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung.
Mit dem neuen Gesetz wird die Förderung nochmals deutlich attraktiver:
Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage von 10 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro pro Jahr
Höherer Stundensatz für Einzelunternehmer oder Personengesellschaften: von 70 Euro auf 100 Euro pro Stunde
Gemeinkostenpauschale: Zusätzlich können pauschal 20 Prozent der FuE-Kosten Gemeinkosten geltend gemacht werden - ohne detaillierten Nachweis. Das vereinfacht die Abrechnung erheblich.
Trotz dieser attraktiven Fördermöglichkeiten verzichten viele Unternehmen auf die Forschungszulage. Gründe dafür sind:
Komplexe Antragverfahren: zweistufiges Verfahren (BSFZ und Finanzamt),
unklare Dokumentationsanforderungen,
Unsicherheiten bei der Abgrenzung förderfähiger Tätigkeiten und
fehlende Beratung durch die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ).
Das Kompaktwissen stellt die wesentlichen Merkmale der neuen Forschungszulage dar und erläutert die konkreten Anforderungen an Unternehmen und Projekte sowie den Ablauf der Antragstellung.
Autoren
Gregor Danielmeyer
Diplom-Finanzwirt (FH)
Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.
Vasco Thomsen
Gründer und Geschäftsführer - AUXILO GmbH
Herr Thomsen verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Technologie und staatlicher Innovationsförderung. Nach Stationen als Strategieberater (u.a. im Pharma und Retail-Geschäft) sowie in leitenden Positionen bei verschiedenen VC-finanzierten Tech-Start-ups konzentriert er sich heute auf die Begleitung von Unternehmen bei der erfolgreichen Beantragung öffentlicher Fördermittel - insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung - als Geschäftsführer der AUXILO GmbH ([www.auxilo.de](https://www.auxilo.de)).
Robert Thaller
Robert Thaller war nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaft im Jahr 1992 ausschließlich in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Nach erfolgreichem Abschluss seines Berufsexamens zum Steuerberater ist er Partner der WNP Dr. Wasmer Thaller & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB in Dresden. Als Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater (zentUma e. V.) umfassen seine Beratungsschwerpunkte alle Facetten der Unternehmensnachfolge von der familieninternen Übertragung bis hin zu M & A Prozessen. Darüber hinaus berät er die Mandanten der WNP zu Themen der Existenzgründung und der Rechtsformwahl.
