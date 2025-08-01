Art.-Nr. 32552 | Mandanten-Info

Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Überblick zu den aktuellen Regelungen der Firmenwagenüberlassung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  • Investitions-Booster für betriebliche E-Mobilität
  • Besondere steuerliche Förderung elektrischer Dienstfahrzeuge 2025
  • Die neuen steuerlichen Begünstigungen für Elektro-Dienstfahrzeuge
  • Aktuelle Entwicklungen zur Firmenwagenüberlassung

Erscheinungstermin: August 2025

-

Beschreibung

Der Firmenwagen zählt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterhin zu den beliebtesten Gehaltsextras - gerade in Zeiten von hohen Kraftstoffpreisen. Für viele Unternehmen ist die Überlassung eines Dienstwagens eine effiziente Alternative zur klassischen Gehaltserhöhung, von der die Mitarbeitenden spürbar profitieren.

Um die betriebliche Elektromobilität weiter zu fördern, hat die neue Bundesregierung mehrere steuerliche Begünstigungen geschaffen:

  • Degressive Abschreibung für neu angeschaffte Elektrodienstfahrzeuge.

  • Einführung einer „Super-Abschreibung“ als gezielter Investitionsanreiz.

  • Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze auf 100.000 Euro für die steuerliche Begünstigung reiner Elektrofirmenfahrzeuge.

Diese Änderungen machen Elektroautos als Firmenwagen attraktiver denn je – sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Mandanten-Info gibt Ihren Mandanten einen Überblick zu den neuen gesetzlichen Änderungen und den aktuellen Entwicklungen zur Überlassung von Dienstfahrzeuge an Mitarbeitende und geht auf die typischen Fragestellungen ein**.**

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2025
Seitenzahl 33
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Art.-Nr. 32552 | Mandanten-Info

