E Autos polarisieren. In der Beratung zählen belastbare Fakten. Das Kompaktwissen zeigt transparent, welche steuerlichen Effekte die Anschaffung und Nutzung vollelektrischer Fahrzeuge hat.

In der aktualisierten Ausgabe wird dargestellt, wie sich die neue Super-AfA gemäß § 7 Abs. 2a EStG mit 75% im ersten Jahr – ohne zeitanteilige Kürzung (pro rata temporis) – auf die Gesamtbelastung auswirkt. Außerdem wird erläutert, wann die degressive AfA nach § 7 Abs. 2 EStG mit bis zu 30% langfristig die günstigere Alternative ist.

Behandelt werden außerdem die steuerlichen Vorteile für Unternehmerinnen und Unternehmer beim Einsatz hochpreisiger E-Autos sowie die Besteuerung von E-Dienstwagen: Bei Privatnutzung reduziert sich die Bemessungsgrundlage auf ein Viertel – auch bei Fahrzeugen mit einem inländischen Bruttolistenpreis bis 100.000 Euro.