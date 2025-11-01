Fahrtenbuch
- Grundlagen zur steuerlichen Berücksichtigung privater Fahrtkostenanteile
- Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
- Möglichkeit der Nutzung von Elektronischen Fahrtenbüchern
Erscheinungstermin: vsl. November 2025
Beschreibung
Ein Firmenwagen gehört für Arbeitnehmer nach wie vor zu den beliebtesten Zusatzleistungen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Mitarbeitenden sparen sich die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten für ein privates Fahrzeug, während die Arbeitgeber die Ausgaben als Betriebskosten absetzen können. Prozentual gesehen sind die meisten Dienstwagen im Vertrieb unterwegs. Für viele Mitarbeitende im Außendienst gehört ein Firmenfahrzeug zur Grundausstattung und ist wie ein zweites Zuhause.
Ein gut ausgestatteter Dienstwagen erleichtert den Arbeitsalltag erheblich, bringt jedoch auch einen hohen geldwerten Vorteil mit sich. Insbesondere bei teuren Fahrzeugen, die nur in geringem Umfang privat genutzt werden, kann sich das Führen eines Fahrtenbuchs lohnen.
Allerdings sind die Anforderungen für die steuerliche Anerkennung eines Fahrtenbuchs hoch: Neben lückenlosen und detaillieren Aufzeichnungen müssen auch die Kosten des Dienstwagens exakt ermittelt und dokumentiert werden. Trotz des damit verbundenen Aufwands bleibt die Fahrtenbuchmethode eine steuerlich interessante Option.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, wie ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt wird und in welchen Fällen sich dessen Einsatz lohnt. Im Fokus stehen weiterhin aktuelle Maßnahmen zur Förderung betrieblich genutzter Elektrofahrzeuge und die neueste Rechtsprechung. Darüber hinaus erläutert die Broschüre, welche speziellen Anforderungen für elektronische Fahrtenbücher gelten und wie sich die steuerlichen Vergünstigungen zur Förderung der Elektromobilität auswirken.
Kurzinfo
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Details & Preise
Fahrtenbuch
Erscheinungstermin: vsl. November 2025