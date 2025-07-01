Abschreibungen

Mit dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“, welchem der Bundesrat am 11.07.2025 zugestimmt hat, setzt die Bundesregierung gezielte Impulse: Der sogenannte „Investitions-Booster“ soll durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Elektrofahrzeuge die Investitionsbereitschaft erhöhen und die Liquidität von Unternehmen nachhaltig stärken.

Diese Mandanten-Info-Broschüre bietet Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater eine fundierte Grundlage, um Ihre Mandantinnen und Mandanten kompakt, verständlich und aktuell über die geplanten steuerlichen Vorteile zu informieren. Unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten dabei, Investitionsentscheidungen rechtzeitig und steuerlich optimal zu gestalten.