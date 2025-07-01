Art.-Nr. 32706 | Mandanten-Info

Abschreibungen

Investitions-Booster durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten
  • Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
  • Einführung einer Abschreibung für Elektrofahrzeuge

Erscheinungstermin: Juli 2025

-

Beschreibung

Mit dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“, welchem der Bundesrat am 11.07.2025 zugestimmt hat, setzt die Bundesregierung gezielte Impulse: Der sogenannte „Investitions-Booster“ soll durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Elektrofahrzeuge die Investitionsbereitschaft erhöhen und die Liquidität von Unternehmen nachhaltig stärken.

Diese Mandanten-Info-Broschüre bietet Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater eine fundierte Grundlage, um Ihre Mandantinnen und Mandanten kompakt, verständlich und aktuell über die geplanten steuerlichen Vorteile zu informieren. Unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten dabei, Investitionsentscheidungen rechtzeitig und steuerlich optimal zu gestalten.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Kostenlose Leseprobe

DATEV MyMarketing

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

