Einmaleins der Personengesellschaft
- Geschäftsvorfälle der Personengesellschaft
- Besonderheiten der GmbH & Co. KG
- DATEV-Lösungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um grundlegende Geschäftsvorfälle im Handels- und Steuerrecht einer Personengesellschaft korrekt erfassen zu können.
Personengesellschaften stehen häufig im Mittelpunkt unternehmerischer und steuerlicher Gestaltungsüberlegungen. In der Beratungspraxis ist die Wahl dieser Rechtsform mit enormen Herausforderungen verbunden. Dieses Seminar vermittelt das notwendige Basiswissen zur Erstellung der Handels-, Gesamthands-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen. Steuerliche Gewinnverteilung, Kapitalkontenentwicklung und Grundzüge des Verlustabzugs bei der GmbH und Co. KG sowie das Ausscheiden von Gesellschaftern aus der Personengesellschaft runden das Seminar ab. Die Themengebiete werden praxisnah durch zahlreiche Fallbeispiele unter Darstellung der DATEV-Lösungen vermittelt.
Anhand eines Musterfalls zeigen wir Ihnen die neuen Lösungen live im Programm und erläutern die Besonderheiten bei der Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Sie lernen die DATEV-Buchungslogik sowie den neuen Programmassistenten zur Ergebnisverwendung kennen.
Themen
-
Betriebsvermögen in Handels- und Steuerbilanz
-
Kapitalkonten entwickeln
-
Eine Personengesellschaft gründen (Bar- und Sachgründung)
-
Einzelne Wirtschaftsgüter einbringen
-
Grundlagen zur Abschlusserstellung
-
Steuerliche Gewinnverteilung
-
Verlustabzug bei der GmbH & Co. KG
-
Ausscheiden von Gesellschaftern
-
DATEV-Lösungen
-
Überleitung Handelsbilanz oder Steuerbilanz (Zwei-Bereichs-Logik)
-
Zuordnungstabellen GmbH & Co. KG : Übersicht Kapitalkonten und Kontenmodelle
-
DATEV-Buchungslogik und Ergebnisverwendung mit neuem Assistenten
-
Erstellung Sonder- und Ergänzungsbilanzen
-
Verbindung zu den Steuerprogrammen
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Unternehmer
- Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
**Wichtiger Hinweis
**Das Online-Seminar findet von 8:30 bis 15:30 Uhr statt. Voraussichtliche Mittagspause von 12:00 bis 12:45 Uhr.
Referierende
Stefan Gey
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht
Britt Anger
Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht, Umwandlungssteuerrecht
Dieter Happel
Dipl.-Kfm., Mitarbeiter der DATEV eG
Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuern
Ralph Reisch
Dipl.-Betriebswirt (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
