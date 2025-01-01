Einmaleins der Personengesellschaft

Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um grundlegende Geschäftsvorfälle im Handels- und Steuerrecht einer Personengesellschaft korrekt erfassen zu können.

Personengesellschaften stehen häufig im Mittelpunkt unternehmerischer und steuerlicher Gestaltungsüberlegungen. In der Beratungspraxis ist die Wahl dieser Rechtsform mit enormen Herausforderungen verbunden. Dieses Seminar vermittelt das notwendige Basiswissen zur Erstellung der Handels-, Gesamthands-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen. Steuerliche Gewinnverteilung, Kapitalkontenentwicklung und Grundzüge des Verlustabzugs bei der GmbH und Co. KG sowie das Ausscheiden von Gesellschaftern aus der Personengesellschaft runden das Seminar ab. Die Themengebiete werden praxisnah durch zahlreiche Fallbeispiele unter Darstellung der DATEV-Lösungen vermittelt.

Anhand eines Musterfalls zeigen wir Ihnen die neuen Lösungen live im Programm und erläutern die Besonderheiten bei der Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Sie lernen die DATEV-Buchungslogik sowie den neuen Programmassistenten zur Ergebnisverwendung kennen.