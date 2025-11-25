Jahresabschlüsse prozessorientiert dokumentieren
- Dokumentation von Jahresabschlussarbeiten
- Effiziente Lösungsansätze, basierend auf den skalierbaren Dokumentvorlagen
- Unterstützung durch DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung sowie DATEV Datenprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erhalten zahlreiche Tipps zum schnellen Einstieg in die Bearbeitung der neuen Arbeitspapiere mit dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“.
Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die getätigten Arbeitsschritte und Beurteilungshandlungen nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten werden. Dabei unterstützt Sie das Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ in Verbindung mit DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung. Die Checklisten orientieren sich am Umfang der bebuchten Bilanzposten, so dass der Mitarbeiter immer den optimalen Umfang zur Dokumentation seiner Abschlusstätigkeiten nutzt. Eigene Arbeitshilfen wie z. B. Excel-Tabellen können jederzeit in Arbeitspapiere integriert werden. Somit entsteht ein neuer standardisierter Prozess in der Kanzlei bei der Jahresabschlusserstellung.
Themen
Neuanlage eines Arbeitspapieres aus dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“
Anpassung und Bearbeitung der fachlichen Fragestellungen zu den Bilanz- und GuV-Posten
Sie können mit dem Mandanten direkt aus dem Arbeitspapier heraus kommunizieren
Referenzieren und Verlinken von externen Dokumenten
Programmverbindungen zwischen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
Qualitätssicherung mit Hilfe von begleitenden Datenanalysen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwender des Zusatzmodules „Dokumentation Abschlusserstellung“
- Anwender von DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen:
Grundkenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Jasmin Schwarz
Mitarbeiterin der DATEV eG
Michael Rettig
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
