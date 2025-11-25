Art.-Nr. 77927 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar (Vortrag)​

Jahresabschlüsse prozessorientiert dokumentieren

Unterstützung bei der Dokumentation von Jahresabschlussarbeiten mit dem neuen Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ ab Bilanzbericht comfort.
  • Dokumentation von Jahresabschlussarbeiten
  • Effiziente Lösungsansätze, basierend auf den skalierbaren Dokumentvorlagen
  • Unterstützung durch DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung sowie DATEV Datenprüfung
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Sie erhalten zahlreiche Tipps zum schnellen Einstieg in die Bearbeitung der neuen Arbeitspapiere mit dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“.

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die getätigten Arbeitsschritte und Beurteilungshandlungen nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten werden. Dabei unterstützt Sie das Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ in Verbindung mit DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung. Die Checklisten orientieren sich am Umfang der bebuchten Bilanzposten, so dass der Mitarbeiter immer den optimalen Umfang zur Dokumentation seiner Abschlusstätigkeiten nutzt. Eigene Arbeitshilfen wie z. B. Excel-Tabellen können jederzeit in Arbeitspapiere integriert werden. Somit entsteht ein neuer standardisierter Prozess in der Kanzlei bei der Jahresabschlusserstellung.

Themen

  • Neuanlage eines Arbeitspapieres aus dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“

  • Anpassung und Bearbeitung der fachlichen Fragestellungen zu den Bilanz- und GuV-Posten

  • Sie können mit dem Mandanten direkt aus dem Arbeitspapier heraus kommunizieren

  • Referenzieren und Verlinken von externen Dokumenten

  • Programmverbindungen zwischen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung

  • Qualitätssicherung mit Hilfe von begleitenden Datenanalysen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwender des Zusatzmodules „Dokumentation Abschlusserstellung“
  • Anwender von DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen:
Grundkenntnisse in der Jahresabschlusserstellung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Jasmin Schwarz

Jasmin Schwarz

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Michael Rettig

Michael Rettig

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.02.26 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 25.03.26 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 21.05.26 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 17.09.26 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 03.11.26 | 
09:30 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

