Jahresabschlüsse prozessorientiert dokumentieren

Sie erhalten zahlreiche Tipps zum schnellen Einstieg in die Bearbeitung der neuen Arbeitspapiere mit dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“.

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die getätigten Arbeitsschritte und Beurteilungshandlungen nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten werden. Dabei unterstützt Sie das Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ in Verbindung mit DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung. Die Checklisten orientieren sich am Umfang der bebuchten Bilanzposten, so dass der Mitarbeiter immer den optimalen Umfang zur Dokumentation seiner Abschlusstätigkeiten nutzt. Eigene Arbeitshilfen wie z. B. Excel-Tabellen können jederzeit in Arbeitspapiere integriert werden. Somit entsteht ein neuer standardisierter Prozess in der Kanzlei bei der Jahresabschlusserstellung.