Jahresabschlüsse prozessorientiert dokumentieren
- Dokumentation von Jahresabschlussarbeiten
- Effiziente Lösungsansätze, basierend auf den skalierbaren Dokumentvorlagen
- Unterstützung durch DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung sowie DATEV Datenprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erhalten zahlreiche Tipps zum schnellen Einstieg in die Bearbeitung der neuen Arbeitspapiere mit dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“.
Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die getätigten Arbeitsschritte und Beurteilungshandlungen nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten werden. Dabei unterstützt Sie das neue Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ in Verbindung mit DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung. Die Checklisten orientieren sich am Umfang der bebuchten Bilanzposten, so dass der Mitarbeiter immer den optimalen Umfang zur Dokumentation seiner Abschlusstätigkeiten nutzt. Eigene Arbeitshilfen wie z. B. Excel-Tabellen können jederzeit in Arbeitspapiere integriert werden. Somit entsteht ein neuer standardisierter Prozess in der Kanzlei bei der Jahresabschlusserstellung.
Themen
-
Neuanlage eines Arbeitspapieres aus dem Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“
-
Anpassung und Bearbeitung der fachlichen Fragestellungen zu den Bilanz- und GuV-Posten
-
Sie können mit dem Mandanten direkt aus dem Arbeitspapier heraus kommunizieren
-
Referenzieren und Verlinken von externen Dokumenten
-
Programmverbindungen zwischen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
-
Qualitätssicherung mit Hilfe von begleitenden Datenanalysen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiter
-
Neuanwender des Zusatzmoduls „Dokumentation Abschlusserstellung
-
Anwender von DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michael Rettig
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.