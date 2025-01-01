Bilanzbericht für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Bilanzbericht? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Bilanzbericht compact – Grundlagen der Bearbeitung
-
Umstellung Ihrer Kanzlei-Dokumentvorlagen auf den neuen Jahresabschluss im Bilanzbericht/Abschlussprüfung
-
Einstiegsschulung für Teilbereiche des Programms
-
Individuelle Anzeigebedingungen für Auswertungen und andere Berichtsteile der Kanzlei-Dokumentvorlage schlüsseln
-
Individuelle Schlüsselung von Kanzlei-Kalkulationstabellen, -Grafiken, -Strukturelementen – Konzeptionsberatung
-
Dokumentlayout bearbeiten (Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahlen, Überschriften, Anlagen- und Inhaltsverzeichnis, usw.)
-
Erstellung und Pflege Dokumentvorlagen
-
Verfahrensdokumentation mit Bilanzbericht
Preise
