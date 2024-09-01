Art.-Nr. 35939 | Kompaktwissen

Fehlervermeidung bei Jahresabschluss und Steuererklärung, 2. Auflage

Typische Fälle der JA-Bearbeitung bei Betriebsprüfungen und bei Kontrolle des Jahresabschlusses bzw. Steuererklärung
  • Einlage Wirtschaftsgut nach Nutzung zu Überschusseinkünften
  • Rechtssichere Möglichkeit zur Buchwertfortführung bei Schwesterpersonengesellschaften
  • Berechnungsbeispiel zum Verlustabzug bei unterjährigem Anteilserwerb

Erscheinungstermin: September 2024


Beschreibung

Das Kompaktwissen zeigt Ihnen typische Fälle der Jahresabschlussbearbeitung auf, bei denen es gilt Fehler zu vermeiden oder für den Mandanten die günstigere Lösung zu wählen.

Es handelt sich um Sachverhalte, die der Autor und Steuerberater Wolfgang Eggert in seiner langjährigen Berufspraxis "gesammelt" hat. Selbst bei scheinbar altbekannten Themen wie der Kfz-Nutzung werden überraschende Lösungen aufgezeigt.

Mit der 2. Auflage erfolgt eine Anpassung an

  • die seit der Erstauflage ergangene Rechtsprechung des BFH,

  • das MoPeG (Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts),

  • die Änderung der Steuergesetze.

Erscheinungstermin 09/2024
Seitenzahl 77
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autor

Wolfgang Eggert

Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.

