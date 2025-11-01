GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage

Beschreibung

Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen.

Eingegangen wird etwa auf die Bewertung eines entgeltlich erworbenen Firmenwertes sowie die Forderungsbewertung unter Einbeziehung von Fremdwährungssachverhalten. Außerdem wird die Rekultivierungsrückstellung thematisiert