GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage
- Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung
- Bewertung unfertiger Leistungen auf fremden Grund und Boden
- Rückstellungen
Erscheinungstermin: November 2025
Beschreibung
Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen.
Eingegangen wird etwa auf die Bewertung eines entgeltlich erworbenen Firmenwertes sowie die Forderungsbewertung unter Einbeziehung von Fremdwährungssachverhalten. Außerdem wird die Rekultivierungsrückstellung thematisiert
Zu den aufgeführten Sachverhalten werden die rechtlichen Würdigungen im handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss, alle erforderlichen Buchungen sowie etwaige Anhang-Angaben für alle Größenklassen dargestellt.
Autoren
Sven Bräuer
Steuerberater
Jahresabschluss, steueroptimierte Strukturierung von Unternehmen
Stefan Gey
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht
Ronny Kunzmann
Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent
Dozent für Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht und Umwandlungssteuerrecht
