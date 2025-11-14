DATEV Solution Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, auf ihren Veranstaltungen praxisgerechte Lösungen live kennenzulernen und sich über vielfältige Themen in Verbindung mit DATEV zu informieren. Bitte melden Sie sich direkt auf den Internetseiten der DATEV Solution Partner zu deren Veranstaltungen an und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung online oder vor Ort stattfindet.