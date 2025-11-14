DATEV Solution Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, auf ihren Veranstaltungen praxisgerechte Lösungen live kennenzulernen und sich über vielfältige Themen in Verbindung mit DATEV zu informieren. Bitte melden Sie sich direkt auf den Internetseiten der DATEV Solution Partner zu deren Veranstaltungen an und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung online oder vor Ort stattfindet.
LANOS
14.11.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: Lohnabrechnung vereinfachen mit LANOStime allocation
19.11.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: E-Rechnung – ganzheitlich digitale Belegprozesse mit ELO for DATEV
26.11.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: verna – Verwendungsnachweise komfortabel erstellen
03.12.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: Belege empfangen & verarbeiten mit DATEV Unternehmen online
10.12.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: Lohnabrechnung vereinfachen mit LANOStime allocation
11.12.2025 | 10:00 Uhr | Online
Digitale Personalprozesse mit DATEV vereinfachen
15.12.2025 | 10:00 Uhr | Online
Webinar: verna – Verwendungsnachweise komfortabel erstellen