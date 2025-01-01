Die Online-Anwendung gibt somit erstmals die Möglichkeit anhand echter DATEV-Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz das marktübliche Gehalt für Ihre Mitarbeitenden zu finden. Folgende Parameter werden bei der Analyse berücksichtigt:

Beruf

Arbeitszeiten

Ort und Postleitzahlenebene

Anzahl der Mitarbeiter

Berufserfahrung

Ausbildungsabschluss

Betriebszugehörigkeit

Auf diese Weise sind Sie bestens für Gehaltsverhandlungen vorbereitet. Eine einfache grafische Aufbereitung macht die Kennzahlen nachvollziehbar interpretierbar. Die hohe, stets aktuelle Datenqualität garantiert zutreffende Aussagen unter Wahrung der Anonymität.