Ihre Vorteile

  • Automatisierte Prozesse

    Etablieren Sie reibungslose Abläufe zur Leistungsbeurteilung für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Aufgaben werden Beteiligten zugewiesen, Termine in die Kalender übernommen und Erinnerungen für Feedbackgespräche gesendet.

  • Wirkungsvolles 360°-Feedback

    Erfassen Sie Selbstreflexionen, Beurteilungen von und für Vorgesetzte sowie das Feedback von Kolleginnen und Kollegen. Standardisierte Bewertungsformulare und verschiedene Bewertungsskalen ermöglichen faire Leistungsbeurteilungen.

  • Sichtbare Fortschritte

    Setzen und verfolgen Sie qualitative und quantitative Ziele pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und koppeln Sie diese mit Bonuszahlungen. Ein übergreifendes Reporting zeigt genau an, wo Ihre Beschäftigten, Ihre Teams und das gesamte Unternehmen im Entwicklungsprozess stehen.

Produktbeschreibung

Mit den Software-Lösungen unserer DATEV-Marktplatz Partner bringen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voran und motivieren Ihr Team beispielsweise dank übersichtlicher Performance-Dashboards und hilfreicher Feedback-Fragebögen – für wertschätzende und konstruktive Mitarbeitergespräche.

Sie haben dabei alle notwendigen Daten und Dokumente zentral an einem Ort und können den gesamten Prozess der Entwicklung und Bindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbilden, organisieren und auswerten.

Dank digitaler Personalakten, An- und Abwesenheiten oder verschiedene HR-Berichte. Darüber hinaus können Sie durch erweiterbare Zusatzmodule weitere Funktionen nutzen, wie beispielsweise zum Recruiting, On- und Offboarding oder erweitertes Dokumentenmanagement.

Auszug der Möglichkeiten unserer DATEV-Marktplatz Partner: Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern

Entwickeln & Binden
  • Wirkungsvolles 360°-Feedback durch Mitarbeiter-Selbstreflexionen, Beurteilungen durch Führungskräfte, Beurteilungen der Führungskräfte und Feedback von Kolleginnen und Kollegen
  • Mitarbeitergespräche aufsetzen und dokumentieren
  • Termineinladungen und -erinnerungen direkt aus dem Programm heraus senden
  • Konfigurierbare Feedback-Formulare und Bewertungsskalen
  • Praktische Notiz- und Entwurfsfunktion bei Beurteilungen
  • Übergreifende Berichte über Zielerreichung und Fortschritte von Teams und dem gesamten Unternehmen
  • Mitarbeiterleistungen mit Bonuszahlungen verbinden und in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm übertragen

Schulungen managen
  • Zentral alle Schulungskurse mit mehreren Sitzungen und Terminen erfassen und verwalten
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kursen zuweisen
  • Einladungen direkt aus dem Programm heraus verschicken
  • Antworten zu Schulungsterminen im Überblick behalten, wie z.B. Zu- oder Absagen
  • Status-Anzeige zur Dokumentation von An- oder Abwesenheiten

Effiziente Workflows
  • Automatisierte Abläufe und Aufgabenverteilung zur Leistungsbeurteilung
  • Qualitative und quantitative Ziele setzen und verfolgen
  • Praktische Terminübersicht
  • Automatische Erinnerungsfunktion für Management oder Beschäftigte, bspw. bei anstehenden Feedback-Gesprächen
  • Alle Daten zu Entwicklung, Feedback und Schulungen an einem Ort im Überblick

Vorbereitende Lohnabrechnung

Relevante Daten wie Personalstammdaten und Fixgehälter fließen per Mausklick in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm ein und werden gesammelt an die DATEV-Payroll Software übertragen.

Im Falle von Bonuszahlungen, beispielsweise wenn Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Mitarbeiter die Entwicklungsziele erreicht haben, werden diese automatisch in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm übergeben.

3 Schritte zu Ihrer DATEV-Marktplatz Partner-Lösung

  • DATEV-Marktplatz Partner suchen

    Suchen Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei die passende Software der DATEV-Marktplatz Partner für Ihr Unternehmen auf dem DATEV-Marktplatz .

  • Kontaktieren Sie den DATEV-Marktplatz Partner

    Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Kontaktformulare, über die Sie sich direkt an den jeweiligen DATEV-Marktplatz Partner wenden können.

  • Kontaktaufnahme durch den DATEV-Marktplatz Partner

    Nachdem Sie das Kontaktformular abgesendet haben, meldet sich der DATEV-Marktplatz Partner umgehend bei Ihnen, um alles rund um die Implementierung zu besprechen.

    Die Inbetriebnahme der DATEV Datenservices Personalwirtschaft für die Anbindung an die DATEV Lohn- und Gehaltssoftware übernimmt das DATEV-Partner-Onboarding-Team gemeinsam mit Ihnen.

Häufige Fragen unserer Kunden

Kann ich die HR-Systeme testen?

Ja, die meisten Partner bieten eine Testmöglichkeit an. Bitte erfragen Sie diese beim jeweiligen Partner.

Was ist vor der Bestellung zu beachten?

Bevor Sie Software eines DATEV-Marktplatz Partners bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin.

Gemeinsam können Sie neue Prozesse in der Zusammenarbeit festlegen und die passende Lösung der DATEV-Marktplatz Partner auswählen. Die Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner können Sie anschließend gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei über den DATEV-Marktplatz bestellen.

Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).​

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen. ​​

Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.