Produktbeschreibung
Mit den Software-Lösungen unserer DATEV-Marktplatz Partner bringen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voran und motivieren Ihr Team beispielsweise dank übersichtlicher Performance-Dashboards und hilfreicher Feedback-Fragebögen – für wertschätzende und konstruktive Mitarbeitergespräche.
Sie haben dabei alle notwendigen Daten und Dokumente zentral an einem Ort und können den gesamten Prozess der Entwicklung und Bindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbilden, organisieren und auswerten.
Dank digitaler Personalakten, An- und Abwesenheiten oder verschiedene HR-Berichte. Darüber hinaus können Sie durch erweiterbare Zusatzmodule weitere Funktionen nutzen, wie beispielsweise zum Recruiting, On- und Offboarding oder erweitertes Dokumentenmanagement.
Auszug der Möglichkeiten unserer DATEV-Marktplatz Partner: Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Entwickeln & Binden
- Wirkungsvolles 360°-Feedback durch Mitarbeiter-Selbstreflexionen, Beurteilungen durch Führungskräfte, Beurteilungen der Führungskräfte und Feedback von Kolleginnen und Kollegen
- Mitarbeitergespräche aufsetzen und dokumentieren
- Termineinladungen und -erinnerungen direkt aus dem Programm heraus senden
- Konfigurierbare Feedback-Formulare und Bewertungsskalen
- Praktische Notiz- und Entwurfsfunktion bei Beurteilungen
- Übergreifende Berichte über Zielerreichung und Fortschritte von Teams und dem gesamten Unternehmen
- Mitarbeiterleistungen mit Bonuszahlungen verbinden und in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm übertragen
Schulungen managen
- Zentral alle Schulungskurse mit mehreren Sitzungen und Terminen erfassen und verwalten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kursen zuweisen
- Einladungen direkt aus dem Programm heraus verschicken
- Antworten zu Schulungsterminen im Überblick behalten, wie z.B. Zu- oder Absagen
- Status-Anzeige zur Dokumentation von An- oder Abwesenheiten
Effiziente Workflows
- Automatisierte Abläufe und Aufgabenverteilung zur Leistungsbeurteilung
- Qualitative und quantitative Ziele setzen und verfolgen
- Praktische Terminübersicht
- Automatische Erinnerungsfunktion für Management oder Beschäftigte, bspw. bei anstehenden Feedback-Gesprächen
- Alle Daten zu Entwicklung, Feedback und Schulungen an einem Ort im Überblick
Vorbereitende Lohnabrechnung
Relevante Daten wie Personalstammdaten und Fixgehälter fließen per Mausklick in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm ein und werden gesammelt an die DATEV-Payroll Software übertragen.
Im Falle von Bonuszahlungen, beispielsweise wenn Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Mitarbeiter die Entwicklungsziele erreicht haben, werden diese automatisch in die vorbereitende Lohnabrechnung im Programm übergeben.
Häufige Fragen unserer Kunden
Kann ich die HR-Systeme testen?
Ja, die meisten Partner bieten eine Testmöglichkeit an. Bitte erfragen Sie diese beim jeweiligen Partner.
Was ist vor der Bestellung zu beachten?
Bevor Sie Software eines DATEV-Marktplatz Partners bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin.
Gemeinsam können Sie neue Prozesse in der Zusammenarbeit festlegen und die passende Lösung der DATEV-Marktplatz Partner auswählen. Die Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner können Sie anschließend gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei über den DATEV-Marktplatz bestellen.
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.