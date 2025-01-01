Mit den Software-Lösungen unserer DATEV-Marktplatz Partner bringen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voran und motivieren Ihr Team beispielsweise dank übersichtlicher Performance-Dashboards und hilfreicher Feedback-Fragebögen – für wertschätzende und konstruktive Mitarbeitergespräche.

Sie haben dabei alle notwendigen Daten und Dokumente zentral an einem Ort und können den gesamten Prozess der Entwicklung und Bindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbilden, organisieren und auswerten.