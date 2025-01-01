Mit unseren DATEV-Marktplatz Partnern punkten Sie bei potenziellen Talenten mit einem professionellen und reibungslosen Berwerbungsprozess. Denn es gilt dauerhaft den Überblick zu behalten: Wer hat eine Zu- bzw. Absage erhalten, welcher Bewerber befindet sich in welchem Stadium oder mit wem wurde bereits gesprochen? Das sind nur einige Beispiele für die To-dos im Bewerbermanagement bei denen Sie unsere Personal-Management-Software unterstützt.