Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit unseren DATEV-Marktplatz Partnern punkten Sie bei potenziellen Talenten mit einem professionellen und reibungslosen Berwerbungsprozess. Denn es gilt dauerhaft den Überblick zu behalten: Wer hat eine Zu- bzw. Absage erhalten, welcher Bewerber befindet sich in welchem Stadium oder mit wem wurde bereits gesprochen? Das sind nur einige Beispiele für die To-dos im Bewerbermanagement bei denen Sie unsere Personal-Management-Software unterstützt.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Stellen ausschreiben
- In Jobportalen
- Flexibel gestaltbare Karriereseite Ihres Unternehmens, implementierbar in Ihre bestehende Webseite
Bewerbermanagement
- Automatische Eingangsbestätigungen und Absagen
- Übersicht über Abläufe, Kommunikationsschritte und Vereinbarungen
- Kalenderfunktion für das Planen von Bewerbungsgesprächen
- E-Mail-Vorlagen für Bewerberkommunikation
- Flexible Evaluierungsbögen und Feedbackmöglichkeiten
- Automatische Anlage einer Personalakte bei Einstellung
Monitoring
- Dashboard für Recruiting-Kanäle
- Auswertungen zu Jobportalen und Erfolgsrate
- Weitere Auswertungen inklusive, beispielsweise Time-to-Hire
Vorbereitende Lohnabrechnung
Relevante Daten wie z. B. Personalstammdaten und Fixgehälter gehen per Mausklick in die vorbereitende Lohnabrechnung für die DATEV-Payroll Software.