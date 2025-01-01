Ihre Vorteile

  • Schneller neue Talente finden

    Stellenausschreibungen per Klick auf sämtlichen Jobportalen platzieren, Talente mit einem reibungslosen Bewerbungsprozess überzeugen und Kandidaten direkt per elektronischer Signatur unterzeichnen lassen.

  • Höchste Transparenz beim Bewerbungsstatus

    Transparente Recruiting-Dashboards zeigen, in welchem Status sich Bewerberinnen und Bewerber gerade befinden oder wer eine Zu- oder Absage erhalten hat. Das spart Ihnen 2 bis 4 Stunden administrativen Aufwand pro Woche ein.

  • Datenbasierte Personalentscheidungen

    Mit datenbasierten Analysen und Berichten im Handumdrehen Prognosen erstellen, Personalkennzahlen erfassen und so fundierte Personalentscheidungen treffen.

Produktbeschreibung

Mit unseren DATEV-Marktplatz Partnern punkten Sie bei potenziellen Talenten mit einem professionellen und reibungslosen Berwerbungsprozess. Denn es gilt dauerhaft den Überblick zu behalten: Wer hat eine Zu- bzw. Absage erhalten, welcher Bewerber befindet sich in welchem Stadium oder mit wem wurde bereits gesprochen? Das sind nur einige Beispiele für die To-dos im Bewerbermanagement bei denen Sie unsere Personal-Management-Software unterstützt.

Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern

Stellen ausschreiben
  • In Jobportalen
  • Flexibel gestaltbare Karriereseite Ihres Unternehmens, implementierbar in Ihre bestehende Webseite

Bewerbermanagement
  • Automatische Eingangsbestätigungen und Absagen
  • Übersicht über Abläufe, Kommunikationsschritte und Vereinbarungen
  • Kalenderfunktion für das Planen von Bewerbungsgesprächen
  • E-Mail-Vorlagen für Bewerberkommunikation
  • Flexible Evaluierungsbögen und Feedbackmöglichkeiten
  • Automatische Anlage einer Personalakte bei Einstellung

Monitoring
  • Dashboard für Recruiting-Kanäle
  • Auswertungen zu Jobportalen und Erfolgsrate
  • Weitere Auswertungen inklusive, beispielsweise Time-to-Hire

Vorbereitende Lohnabrechnung

Relevante Daten wie z. B. Personalstammdaten und Fixgehälter gehen per Mausklick in die vorbereitende Lohnabrechnung für die DATEV-Payroll Software.

3 Schritte zu Ihrer DATEV-Marktplatz Partner-Lösung

  • DATEV-Marktplatz Partner suchen

    Suchen Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei die passende Software der DATEV-Marktplatz Partner für Ihr Unternehmen auf dem DATEV-Marktplatz.

  • Kontaktieren Sie den DATEV-Marktplatz Partner

    Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Kontaktformulare, über die Sie sich direkt an den jeweiligen DATEV-Marktplatz Partner wenden können.

  • Kontaktaufnahme durch den DATEV-Marktplatz Partner

    Nachdem Sie das Kontaktformular abgesendet haben, meldet sich der DATEV-Marktplatz Partner umgehend bei Ihnen, um alles rund um die Implementierung zu besprechen.

     

    Die Inbetriebnahme der DATEV Datenservices Personalwirtschaft für die Anbindung an die DATEV Lohn- und Gehaltssoftware übernimmt das DATEV-Partner-Onboarding-Team gemeinsam mit Ihnen.