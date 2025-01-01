Wir sprechen dabei ganz bewusst nicht über Software“, sagt Jochen Stikel. „Es geht rein um Prozesse – und darum, sie zu verstehen.“ Das Haus hilft, sich in die Rollen der Mandanten hineinzuversetzen:

Wie laufen Einkaufs- und Verkaufsprozesse ab?

Welche Daten fließen und wohin?

Wie sieht die bestehende IT-Landschaft aus?

Welche Schnittstellen bestehen bereits und wo fehlen sie noch?

Wie weit ist der Mandant mit der Digitalisierung und welche Potenziale bleiben ungenutzt?

„Wir haben erlebt, wie Mitarbeitende plötzlich sagten: Das habe ich ja noch nie bedacht!“, erzählt André Schulte. „Das Haus macht Prozesse greifbar und Gesprächsanlässe sichtbar.“

In der neo Kanzlei von Eugen Müller war genau dieser strukturierte Blick der Einstieg in eine neue Form der Zusammenarbeit: weg von reiner Datenverarbeitung, hin zur echten Prozessberatung. „Viele Mandanten machen Dinge, weil sie immer so gemacht wurden. Wenn man aber einmal konsequent fragt, warum – dann kommt man auf echte Verbesserungen. Für beide Seiten.“