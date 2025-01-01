„Wenn alles gut läuft, wird einfach gebucht“, sagt Michael Sambale, der bei DATEV rund um Digitalisierung in Kanzleien berät. „Aber wie die Belege überhaupt entstehen, das interessiert viele erst dann, wenn es hakt.“



Dabei liegt genau hier enormes Potenzial: „Kanzleien wissen oft nicht, wie ein Beleg beim Mandanten eingeht – per Mail, per Plattform oder per Brieftaube“, sagt Sambale augenzwinkernd. „Aber diese Details entscheiden darüber, wie effizient die Zusammenarbeit am Ende ist.“Besonders bei kleineren Mandaten werden diese Fragen im Alltag selten gestellt. Das hat Folgen: „Die Belege landen dann einfach bei der Sachbearbeitung“, so Sambale. „Und dort fehlt oft schlicht die Zeit, sich systematisch um Prozessfragen zu kümmern.“