Sie sind bereit für die Digitalisierung und möchten in die Entwicklung Ihrer Kanzlei investieren? Ihr persönlicher DATEV-Digitalisierungscoach begleitet Sie über zwölf Monate bei der nachhaltigen Entwicklung eines digitalen Rechnungswesens. Sie werden dabei laufend beraten und erhalten einen ganz auf Ihre Situation zugeschnittenen Ablaufplan für die verschiedenen Beratungsstufen.
Fitnessprogramm. Gemeinsam.
Unser "Fitnessprogramm digitales Rechnungswesen" umfasst sieben Beratungstage. Verteilt auf zwölf Monate, kommt Ihr DATEV-Berater fünf Tage in die Kanzlei, vierzehn Stunden berät er Sie per Fernbetreuung online. So ist er konstant mit Ihnen am Ball und in der Kanzlei haben alle ausreichend Zeit, um das erarbeitete Vorgehen in die Praxis umzusetzen.
Vor dem Start erhalten Sie von uns eine qualifizierte Beratung. Wir erklären Ihnen das Prozedere und die Inhalte des Programms ganz ausführlich, so dass Sie Ihre Investitionsentscheidung mit hoher Sicherheit treffen können.
Schrittweise zum Ziel in 12 Monaten
Das Fitnessprogramm zur Digitalisierung im Rechnungswesen ist stufenweise aufgebaut. Die Leistung umfasst insgesamt 5 Beratungstage in der Kanzlei und 14 Stunden Beratung online.
Kosten: 725 Euro/Monat über 12 Monate zuzüglich Nebenkosten und USt
1. Strategie festlegen
- Standortbestimmung
- Digitale Chancen erkennen
2. Prozesse und Maßnahmen definieren
3. Mitarbeiter-Kick-Off
4. Wissen vermitteln
5. Mandanten begeistern
6. Nachhaltigkeit sichern