Unser "Fitnessprogramm digitales Rechnungswesen" umfasst sieben Beratungstage. Verteilt auf zwölf Monate, kommt Ihr DATEV-Berater fünf Tage in die Kanzlei, vierzehn Stunden berät er Sie per Fernbetreuung online. So ist er konstant mit Ihnen am Ball und in der Kanzlei haben alle ausreichend Zeit, um das erarbeitete Vorgehen in die Praxis umzusetzen.

Vor dem Start erhalten Sie von uns eine qualifizierte Beratung. Wir erklären Ihnen das Prozedere und die Inhalte des Programms ganz ausführlich, so dass Sie Ihre Investitionsentscheidung mit hoher Sicherheit treffen können.