Besonderheiten im Blick – Vorgaben sicher einhalten
Mit einem branchenspezifischen Kontenrahmen werden die besonderen Anforderungen der Wohnungswirtschaft passgenau abgedeckt. Gleichzeitig erfüllen Sie mühelos die gesetzlichen Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. So stehen Ihnen präzise Auswertungen zur Verfügung – ideal für den Austausch mit Steuerberatung und Geschäftspartnern.
Fünf Gründe für das Branchenpaket Wohnungsunternehmen
DATEV-Lösungen für Wohnungsunternehmen
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen – von Finanzplanung & Controlling über Zeitwirtschaft bis zu umfangreichen Muster-Auswertungen.
Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, damit der Umstieg so einfach wie möglich wird.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.