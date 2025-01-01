Buchführungssoftware für Wohnungsunternehmen

Besonderheiten im Blick – Vorgaben sicher einhalten

Mit einem branchenspezifischen Kontenrahmen werden die besonderen Anforderungen der Wohnungswirtschaft passgenau abgedeckt. Gleichzeitig erfüllen Sie mühelos die gesetzlichen Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. So stehen Ihnen präzise Auswertungen zur Verfügung – ideal für den Austausch mit Steuerberatung und Geschäftspartnern.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Wohnungsunternehmen

  • Nahtlose Integration dank leistungsstarker Schnittstellen

    Die reibungslose Anbindung zwischen DATEV-Lösungen und Ihrer Branchen-Software sorgt für effiziente Abläufe. Zusätzlich bieten Schnittstellen zu DATEV-Marktplatz Partnern eine umfassende Lösung für die Immobilienverwaltung.

  • Branchenspezifischer Kontenrahmen

    Erfüllen Sie mühelos die Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen mit einem speziell angepassten Kontenrahmen auf Basis von SKR03 und SKR04.

  • Kennzahlen immer im Blick

    Mit der branchenspezifischen BWA und den Controlling-Reports erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, die eine fundierte Unternehmenssteuerung ermöglichen.

  • Effiziente Erstellung des Jahresabschlusses

    Erstellen, prüfen und übermitteln Sie den branchenspezifischen Jahresabschluss inklusive E-Bilanz schnell und einfach – konform mit der Formblattverordnung.

  • Bessere Zusammenarbeit mit der Steuerberatung

    Digitale Belegverarbeitung verbessert die Abstimmung mit Ihrer Steuerberatung, optimiert den Rechnungsprozess und spart Zeit sowie Kosten.

DATEV-Lösungen für Wohnungsunternehmen

  • Buchführungssoftware

    Mit der qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

  • Branchenpaket Wohnungsunternehmen

    Das Branchenpaket für Wohnungsunternehmen deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.

    Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung.

Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen – von Finanzplanung & Controlling über Zeitwirtschaft bis zu umfangreichen Muster-Auswertungen.

Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, damit der Umstieg so einfach wie möglich wird.

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.