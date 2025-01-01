-

Branchenpaket von DATEV

Mit den DATEV-Branchenpaketen für Finanzinstitute nach RechKredV erhalten Sie eine Lösung, die exakt auf die Besonderheiten Ihrer Branche zugeschnitten ist. Ob Finanzdienstleister, Kreditgenossenschaft oder Universalinstitut – die Pakete enthalten die passenden Kontenrahmen und Werkzeuge, um die Finanzbuchführung und den branchenspezifischen Jahresabschluss nach RechKredV (Formblatt 1 Vermögensübersicht und Formblatt 3 Gewinn- und Verlustrechnung) zuverlässig durchzuführen.

Mit dem Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleiser kann die Buchführung und der Jahresabschluss auch für die Institutsart Kapitalanlagegesellschaft abgewickelt werden.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV

  • Kontenrahmen je Institutsart nutzen

    DATEV pflegt die speziell angepassten Kontenrahmen (SKR03/SKR04) für Finanzdienstleister, Kreditgenossenschaften und Universalinstitute und berücksichtigt dabei automatisch gesetzliche Änderungen. Weitere Institutsarten werden über zusätzliche Konten und Kontenzwecke innerhalb der drei Lösungen ebenfalls unterstützt.

  • Schnelle und sichere Jahresabschlüsse

    Erstellen und übermitteln Sie Ihren RechKredV-Jahresabschluss fristgerecht – branchenspezifisch und revisionssicher.

  • Automatisierte E-Bilanz auf Basis Bankentaxonomie

    Die E-Bilanz für Institutsschlüssel Finanzdienstleister, Kreditgenossenschaften und Universalinstitute wird automatisiert unterstützt und übermittelt – weitere Institutsarten können ebenfalls über die drei vorhandenen Branchenpakete und manuelle Zuordnungen im E-Bilanz-Assistenten übermittelt werden.

  • Hohe Rechtssicherheit und Aktualität

    DATEV sorgt kontinuierlich für die Anpassung an aktuelle gesetzliche und regulatorische Anforderungen, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.

  • Flexibilität für verschiedene Institutsarten

    Ob Finanzdienstleister, Universalinstitut oder Kreditgenossenschaft: Sie erhalten eine Lösung, die auf Ihre spezifischen Prozesse zugeschnitten ist.

    Weitere Institutsarten wie Bausparkasse, Girozentrale, Kapitalanlagegesellschaft, Pfandbriefbank, Skontroführer oder Sparkasse werden teilweise über Individualisierung im Standard unterstützt.

DATEV-Lösungen für Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute

  • Buchführungssoftware

    Mit unserer qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

  • Branchenpakete Finanzinstitute RechKredV

    Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleister

    Das Branchenpaket für Finanzdienstleister deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.

    Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Finanzdienstleister wird unterstützt.

    Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Kreditgenossenschaften

    Das Branchenpaket für Kreditgenossenschaften deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
    Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Kreditgenossenschaft wird unterstützt.

    Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Universalinstitute

    Das Branchenpaket für Universalinstitute deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
    Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Universalinstitut wird unterstützt.

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung kann anspruchsvoll und zeitintensiv sein. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.