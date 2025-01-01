Branchenpaket von DATEV
Mit den DATEV-Branchenpaketen für Finanzinstitute nach RechKredV erhalten Sie eine Lösung, die exakt auf die Besonderheiten Ihrer Branche zugeschnitten ist. Ob Finanzdienstleister, Kreditgenossenschaft oder Universalinstitut – die Pakete enthalten die passenden Kontenrahmen und Werkzeuge, um die Finanzbuchführung und den branchenspezifischen Jahresabschluss nach RechKredV (Formblatt 1 Vermögensübersicht und Formblatt 3 Gewinn- und Verlustrechnung) zuverlässig durchzuführen.
Mit dem Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleiser kann die Buchführung und der Jahresabschluss auch für die Institutsart Kapitalanlagegesellschaft abgewickelt werden.
Fünf Gründe für das Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV
