Eine Branche, die flexibel sein muss
Die Branche unterliegt hohen Anforderungen an die internen Prozesse im Unternehmen. Zum Beispiel bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Finanzbuchführung oder Kostenrechnung. Dazu bietet DATEV ein breites Lösungsangebot für jede Anforderung und Unternehmensgröße. Auch die ergänzenden, branchenspezifischen Softwarelösungen unserer Kooperationspartner, die Schnittstellen zu Vorsystem und eine enge Verzahnung mit dem steuerberatenden Berufstand tragen zum Erfolg bei.
Fünf Gründe für die Software-Lösungen für Personaldienstleister
DATEV Lösungen für Personaldienstleister
Kundenstimme
-
Gesetzliche Änderungen werden in den DATEV-Lösungen zur Lohnabrechnung immer termingerecht umgesetzt und stehen uns über kostenlose Updates zum Zeitpunkt der Änderung sofort zur Verfügung. Somit entsprechen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen unserer Mitarbeiter immer den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Martina Dreitz
abakus Personal GmbH & Co. KG
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie eine Vielzahl an Partner-Lösungen, die Ihre Personalprozesse optimal unterstützen – von Bewerbermanagement und Zeiterfassung bis hin zu Abrechnungssystemen und Business-Intelligence-Tools.
Darüber hinaus machen die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen die Integration und den Wechsel so einfach wie möglich.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.