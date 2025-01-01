Eine Branche, die flexibel sein muss

Die Branche unterliegt hohen Anforderungen an die internen Prozesse im Unternehmen. Zum Beispiel bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Finanzbuchführung oder Kostenrechnung. Dazu bietet DATEV ein breites Lösungsangebot für jede Anforderung und Unternehmensgröße. Auch die ergänzenden, branchenspezifischen Softwarelösungen unserer Kooperationspartner, die Schnittstellen zu Vorsystem und eine enge Verzahnung mit dem steuerberatenden Berufstand tragen zum Erfolg bei.

Fünf Gründe für die Software-Lösungen für Personaldienstleister

  • Sichere und rechtskonforme Abrechnungen

    Mit DATEV setzen Sie gesetzliche und tarifliche Vorgaben fristgerecht und zuverlässig um – für maximale Compliance und Sicherheit.

  • Höchste Sicherheitsstandards für Ihre sensiblen Daten

    Der Schutz Ihrer Daten hat oberste Priorität: Das ISO/IEC 27001-zertifizierte DATEV-Rechenzentrum schützt Ihre Daten zuverlässig vor unerwünschtem Zugriff, vor Manipulation und Zerstörung.

  • Effiziente Lohn- und Gehaltsabrechnung

    Erstellen Sie mit der Lohnabrechnungssoftware von DATEV Ihre Abrechnungen souverän, fehlerfrei und effizient – digital und zeitsparend.

  • Digitale Prozesse mit DATEV Unternehmen online

    Verbessern Sie Ihre Personalwirtschaft und Ihr Rechnungswesen durch digitale Prozesse – einfach, sicher und effizient mit DATEV Unternehmen online.

  • DATEV Ökosystem – vernetzt und zukunftssicher arbeiten

    Vernetzen Sie sich mit Kanzleien, Unternehmen und Partnern, automatisieren Sie Geschäftsprozesse und profitieren Sie von einer digitalen Arbeitswelt.

DATEV Lösungen für Personaldienstleister

  • Buchführungssoftware

    Mit der qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen buchen Sie äußerst komfortabel digital und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft einfach erstellen und versenden. Die Daten lassen sich einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud mit Ihrem Steuerberater austauschen.

    Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen branchenspezifische BWAs und Auswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie über die unterjährigen Auswertungen wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Lohn- und Gehaltsabrechnung

    ​Mit der leistungsstarken DATEV-Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellen Sie zuverlässig und effizient die monatlichen Abrechnungen Ihrer Mitarbeitenden. DATEV bietet die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen, als Cloud-Variante oder als lokale Variante.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

Kundenstimme

    Gesetzliche Änderungen werden in den DATEV-Lösungen zur Lohnabrechnung immer termingerecht umgesetzt und stehen uns über kostenlose Updates zum Zeitpunkt der Änderung sofort zur Verfügung. Somit entsprechen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen unserer Mitarbeiter immer den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.

    Martina Dreitz
    abakus Personal GmbH & Co. KG

Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie eine Vielzahl an Partner-Lösungen, die Ihre Personalprozesse optimal unterstützen – von Bewerbermanagement und Zeiterfassung bis hin zu Abrechnungssystemen und Business-Intelligence-Tools.

Darüber hinaus machen die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen die Integration und den Wechsel so einfach wie möglich.

Software-Partner

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.