KI in der Steuerberatung (Impulsvortrag für Unterrichtende)

  • Blick in die Praxis
  • Was gibt es für den Berufsstand und wie erfolgt dessen Nutzung?
  • Gerichtet an Unterrichtende an Bildungseinrichtungen der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Ein DATEV-Referent informiert über Grundlagen Künstlicher Intelligenz und mögliche Einsatzszenarien in der Steuerberatung.

Ziel: Grundlegende KI-Kompetenzen vermitteln und KI in der Steuerberatung erlebbar machen.

  • KI - Mehr als nur ein Trend
  • Grundlagen generativer KI und ihre Anwendungsfelder
  • Produktive Beispiele von KI im DATEV-Portfolio
  • Live-Demo der DATEV KI-Werkstatt
  • Ausblick auf zukünftige Einsatzszenarien von KI in der Steuerberatung
  • Exkurs: Gute Prompts effektiv erstellen

