Art.-Nr. 77563 | Bildungspartner-Angebot
KI in der Steuerberatung (Impulsvortrag für Unterrichtende)
- Blick in die Praxis
- Was gibt es für den Berufsstand und wie erfolgt dessen Nutzung?
- Gerichtet an Unterrichtende an Bildungseinrichtungen der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Übersicht
Beschreibung
Ein DATEV-Referent informiert über Grundlagen Künstlicher Intelligenz und mögliche Einsatzszenarien in der Steuerberatung.
Ziel: Grundlegende KI-Kompetenzen vermitteln und KI in der Steuerberatung erlebbar machen.
Inhalte
- KI - Mehr als nur ein Trend
- Grundlagen generativer KI und ihre Anwendungsfelder
- Produktive Beispiele von KI im DATEV-Portfolio
- Live-Demo der DATEV KI-Werkstatt
- Ausblick auf zukünftige Einsatzszenarien von KI in der Steuerberatung
- Exkurs: Gute Prompts effektiv erstellen
