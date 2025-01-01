Auf der DATEV Lernplattform online verwalten Sie ganz einfach Ihre Lernvideos sowie die dazugehörigen Lernmaterialien, Übungen und Weiterbildungsbescheinigungen. Auch der individuelle Lernfortschritt jedes Nutzers wird gespeichert und angezeigt. So können Sie nach einer mehrtägigen Lernpause wieder dort einsteigen, wo Sie aufgehört hatten.

Die DATEV Lernplattform online muss nicht installiert werden. Sie lernen einfach los - am PC, Notebook und mithilfe des DATEV-Benutzerkontos auch auf dem Tablet.

Alle gekauften DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform.