Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter
Das Qualifizierungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen. Bei einigen können Sie zwischen Präsenz- und Online-Angeboten wählen. Alle Präsenzseminare enthalten Übungen am PC und schaffen so einen hohen Praxisbezug für jeden Teilnehmer. Die Module werden einzeln gebucht, so können Sie Zeitpunkt und Reihenfolge flexibel wählen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem eine Teilnahme in der dargestellten Reihenfolge.
Modul 1 ‒ Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen
Herausforderungen für Steuerberatungskanzleien durch die Digitalisierung, Einblick in die Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Programme u.v.m.
Modul 2 ‒ DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung für Kanzleien mit den DATEV-Lohnprogrammen. Im Seminar wird der gesamte Prozess der Lohnabrechnung von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen beleuchtet und Möglichkeiten zur Digitalisierung aufgezeigt.
oder
DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS/Lohn und Gehalt
Es werden die Möglichkeiten der DATEV-Lösungen im Bereich Personalwirtschaft aufgezeigt und wie mit diesen ein digitaler Lohnprozess gestaltet werden kann. Im Online-Seminar wird der gesamte Prozess der Lohnabrechnung von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen sowie Zahlungen beleuchtet und Möglichkeiten zur Digitalisierung aufgezeigt.
oder
Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV LODAS/Lohn und Gehalt
Dieses Lernvideo ist für Kanzleien konzipiert, die mit ihren Mandanten zusammenarbeiten möchten. Es geht um das Erlernen des vollständigen digitalen Prozesses der Lohnabrechnung von der Erfassung der Daten vor der Lohnabrechnung bis zur Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen nach der Abrechnung.
Modul 3 ‒ Lohndaten im DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Erfahren Sie alles rund um den Leistungsumfang, die Auswertungsmöglichkeiten und die Bedienung des Programms DATEVDaten-Analyse-System Personalwirtschaft.
Empfehlungen für Ihre Mandanten
Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Unternehmen
Prozessoptimierung für Ihre Personalabteilung mit Hilfe digitaler Lösungen
oder
Lohndaten individuell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Prozessoptimierung für die Personalabteilung mit Hilfe digitaler Lösungen
Nachweis über die Weiterbildung
Teilnehmende erhalten für jedes besuchte Modul eine Weiterbildungsbescheinigung. Wenn alle erforderlichen Module innerhalb von 18 Monaten besucht wurden, kann eine Gesamt-Weiterbildungsbescheinigung per E-Mail an lernen-online@datev.de angefordert werden. Auch bereits besuchte Seminare aus diesem Angebot werden angerechnet.