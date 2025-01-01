DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung

Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung für Kanzleien mit den DATEV-Lohnprogrammen. Im Seminar wird der gesamte Prozess der Lohnabrechnung von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen beleuchtet und Möglichkeiten zur Digitalisierung aufgezeigt.

oder

DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS/Lohn und Gehalt

Es werden die Möglichkeiten der DATEV-Lösungen im Bereich Personalwirtschaft aufgezeigt und wie mit diesen ein digitaler Lohnprozess gestaltet werden kann. Im Online-Seminar wird der gesamte Prozess der Lohnabrechnung von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen sowie Zahlungen beleuchtet und Möglichkeiten zur Digitalisierung aufgezeigt.

oder

Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV LODAS/Lohn und Gehalt

Dieses Lernvideo ist für Kanzleien konzipiert, die mit ihren Mandanten zusammenarbeiten möchten. Es geht um das Erlernen des vollständigen digitalen Prozesses der Lohnabrechnung von der Erfassung der Daten vor der Lohnabrechnung bis zur Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen nach der Abrechnung.