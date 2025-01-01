DATEV-Datenservices
DATEV-Datenservices sind digitale Schnittstellen zwischen DATEV-Software und Programmen externer Anbieter. Sie ermöglichen einen sicheren, automatisierten Dtenaustausch über die DATEV-Cloud.
DATEV-Marktplatz Partner
DATEV-Marktplatz Partner sind Firmen, die alle Anforderungen für einen Kooperation erfüllen und ihre Software auf dem DATV-Marktplatz anbieten.
Die Lösungen verfügen meist über einen DATEV-Datenservice undoptimieren die Prozesse für Unternehmen und ihre beratenden Steuerkanzleien.
DATEV Schnittstellen Anbieter
DATEV Schnittstellen Anbieter sind Softwarehersteller, die keine Partnerschaft mit DATEV haben, deren Programme jedoch trotzdem über DATEV-Datenservices mit DATEV-Produkten kommunizieren können.
DATEV Channel Partner
DATEV Channel Partner sind von DATEV qualifizierte und zertifizierte Dienstleister, die Unternehmen und ihre beratenden Steuerkanzleien bei der Digitalisierung begleiten. Sie modernisieren IT-Infrastruktur, verbessern Prozesse oder prüfen den Einsatz von Software.
DATEV-Partner-Onboarding
DATEV-Partner-Onboarding bezeichnet die Schulungen, mit denen DATEV seine Partner beim Einrichten der DATEV-Datenservices im Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft unterstützt. Onlinegruppenschulungen sind kostenlos.
DATEV Developer Portal
Bezeichnung für eine digitale Plattform, die Softwareentwickler bei der Anbindung ihrer Programme an DATEV-Software unterstützt. Hier finden sich Schnittstellen-Dokumentationen und Anleitungen für die Umsetzung der DATEV-Datenservices..