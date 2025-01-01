APIs können von sowohl von DATEV selbst als auch von Partnern erstellt werden und müssen, je nach Einsatzszenario, bestimmte Anforderungen erfüllen. DATEV unterscheidet vier Klassen von APIs, abhängig von ihrer Nutzung.



DATEV-weite APIs verbinden geschäftsfeldübergreifend verschiedene DATEV-Anwendungen miteinander, etwa die Lohn- mit der Finanzbuchhaltung.

verbinden miteinander, etwa die Lohn- mit der Finanzbuchhaltung. B2B-APIs sind für die Anbindung von Partnersoftware zuständig und über das Developer Portal auch für Dritte zugänglich.

sind für die zuständig und über das Developer Portal auch für Dritte zugänglich. Fremd-APIs sind Schnittstellen anderer Hersteller , die von DATEV genutzt werden, etwa zur Verknüpfung mit PayPal.

sind Schnittstellen , die von DATEV genutzt werden, etwa zur Verknüpfung mit PayPal. Interne APIs schließlich werden nur innerhalb von DATEV verwendet, Kunden und Partner haben auf sie keinen Zugriff.

Alle APIs sind abgesichert – etwa durch OpenID Connect, das wie ein Türsteher

prüft, ob ein Zugriff autorisiert ist. Erst mit Zustimmung des Nutzers erhält

eine Anwendung Zugriff auf Daten.