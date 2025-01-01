Wenn sich ein Nutzer bei einem externen System – z. B. der E-Commerce-Software – mit seinem bekannten DATEV-Login anmelden kann, dann steckt in der Regel OpenID Connect dahinter. Dieses Verfahren basiert auf dem Standard OAuth2, was den Zugriff generell regelt, erweitert um eine Identitätsschicht, den sogenannten ID-Layer, was die Identität eines Clients (Software-Anwendung) bestätigt.

Stellen Sie sich vor, Sie seien im Urlaub und müssten ein Paket bei der Post (Cloud) abholen. Um sich zu verifizieren, verwenden Sie Ihren Personalausweis, was der Konto-ID und dem Passwort entspricht. Da Sie aber nicht anwesend sind, bitten Sie Ihren Nachbarn um Hilfe, der damit in die Rolle des Clients schlüpft. Hier kommt OpenID Connect ins Spiel: Anstatt nun dem Nachbarn den eigenen Ausweis zu geben, erhält dieser einen Abholschein für das Paket (ID-Layer), der nur für die Dauer des Urlaubs gültig ist und nur den Nachbarn autorisiert, das Paket entgegenzunehmen.

Bezogen auf die Software handelt es sich beim ID-Layer um einen sogenannten Token für definierte Dienste, der die Identität des Nutzers sicher und standardisiert verifiziert, ohne dass die Anwendung die Anmeldedaten direkt verarbeiten muss. Das OpenID Connect-Verfahren erhöht damit die Sicherheit und Kontrolle beim Zugriff auf bestimmte Daten.