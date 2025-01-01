Das Programm Vertragsgestaltung und -management unterstützt Sie bei der Gestaltung und Erstellung von Verträgen für Ihre Mandanten.

Es liefert sowohl die nötigen Vertragsmuster als auch das steuer- und zivilrechtliche Rechtsmaterial für die Beratung.

Das Programm bietet Ihnen rund 200 rechtssichere aktuelle Musterverträge mit dazugehörigen Erläuterungen für alle wichtigen Rechtsgebiete - von Gesellschaftsverträgen über Miet- und Kaufverträge bis hin zu Arbeitsverträgen.

Zu jedem Vertragstyp steht Ihnen eine Checkliste zur Verfügung, die Sie individuell anpassen und nach Ihren Bedürfnissen erweitern können.