Vertragsgestaltung und -management
- Stets aktuelle Musterverträge und rechtliche Erläuterungen
- Individuelle Vertragserstellung mit dem Vertragsassistenten
- Individualisierbare Checklisten für das Mandantengespräch
Beschreibung
Das Programm Vertragsgestaltung und -management unterstützt Sie bei der Gestaltung und Erstellung von Verträgen für Ihre Mandanten.
Es liefert sowohl die nötigen Vertragsmuster als auch das steuer- und zivilrechtliche Rechtsmaterial für die Beratung.
Das Programm bietet Ihnen rund 200 rechtssichere aktuelle Musterverträge mit dazugehörigen Erläuterungen für alle wichtigen Rechtsgebiete - von Gesellschaftsverträgen über Miet- und Kaufverträge bis hin zu Arbeitsverträgen.
Zu jedem Vertragstyp steht Ihnen eine Checkliste zur Verfügung, die Sie individuell anpassen und nach Ihren Bedürfnissen erweitern können.
Eigene Vertragsmuster können Sie in Vertragsgestaltung und -management einbinden und sich eine Sammlung aller Musterverträge erstellen, die Sie in Ihrer Kanzlei benötigen.
Die direkte Verbindung des Programmes zu LEXinform liefert Ihnen mit einem Klick die passenden Gesetzestexte und die aktuelle Rechtsprechung.
Mit dem Vertragsassistenten erstellen Sie Schritt für Schritt Ihren individuellen Vertrag. Am Bildschirm können Sie mitverfolgen, wie nach und nach der Vertrag entsteht. Den Vertragsassistenten gibt es für 14 häufig benötigte Vertragstypen wie Miet- und Hausverwaltervertrag oder Geschäftsführervertrag mit Fremdgeschäftsführer.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Inhalt
-
Rund 200 Musterverträge aus den folgenden Rechtsgebieten:
-
Arbeitsrechtliche Verträge
-
Erbrechtliche Verträge
-
Gesellschaftsrechtliche Verträge
-
Organschaftsverträge
-
Kanzleiverträge
-
Umwandlungsverträge
-
Verträge der vorweggenommenen Erbfolge
-
Wirtschaftsrechtliche Verträge
-
-
Vertragsassistent für individuelle Vertragserstellung für derzeit 14 Vertragstypen
-
Individualisierbare Checklisten
-
Gesetzestexte und aktuelle Rechtsprechung durch Programmverbindung zu LEXinform