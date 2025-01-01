Art.-Nr. 68277 | Software
Paket Expertisen und Verträge
- Alle Expertisensysteme, Vertragsgestaltung und -management
- Mit intuitiven Fragestellungen zur Expertise
- Attraktiver Paketpreis
Beschreibung
Installieren Sie nur noch ein Programmpaket und nutzen Sie alle Expertisensysteme. Das DATEV Paket Expertisen und Verträge bietet Ihnen gebündelt alle einzelnen Expertisensysteme.
Über die Expertisensysteme gelangen Sie mit intuitiven Fragestellungen schon nach wenigen Klicks zu einer fertigen Expertise.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Inhalt
-
Dienstwagen-Expertisen
-
Internationale Besteuerung-Expertisen
-
Umsatzsteuer-Expertisen
-
Vereinsbesteuerungs-Expertisen
-
Vertragsgestaltung und -management