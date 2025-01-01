Dienstwagen-Expertisen

In den Expertisen werden die Voraussetzungen für die pauschale und die individuelle Wertermittlungsmethode fallbezogen beschrieben sowie die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Auswirkungen dargestellt. Rechenbeispiele und Übersichten verdeutlichen die Ergebnisse. Mit Hilfe der Berechnungen können die Nutzungswerte (pauschal, individuell oder geschätzt) und die abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben sowie die Einkommens-/Gewinnauswirkungen und die Umsatzsteuer ermittelt werden.