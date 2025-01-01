Dienstwagen-Expertisen
- Fahrtenbuchmethode
- 1%-Regelung
- Vergleichsberechnungen
Beschreibung
Das Programm Dienstwagen-Expertisen unterstützt Sie bei der steuerrechtlichen Beurteilung der außerbetrieblichen Nutzung von Kraftfahrzeugen durch Arbeitnehmer, Einzelunternehmer und Mitunternehmer.
In den Expertisen werden die Voraussetzungen für die pauschale und die individuelle Wertermittlungsmethode fallbezogen beschrieben sowie die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Auswirkungen dargestellt. Rechenbeispiele und Übersichten verdeutlichen die Ergebnisse. Mit Hilfe der Berechnungen können die Nutzungswerte (pauschal, individuell oder geschätzt) und die abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben sowie die Einkommens-/Gewinnauswirkungen und die Umsatzsteuer ermittelt werden.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Inhalt
-
Fallbezogene Beschreibung der Voraussetzungen für die pauschale und die individuelle Wertermittlungsmethode sowie Darstellung der ertrags- und umsatzsteuerlichen Auswirkungen
-
Vergleichsberechnungen zur Prüfung der günstigeren Methode
-
Rechenbeispiele und Schaubilder zur Verdeutlichung der Ergebnisse
-
Zeit sparendes Abrufen der in den Expertisen enthaltenen Leitsätze im Volltext über die Schnittstelle LEXinform
-
Glossar, u.v.m.