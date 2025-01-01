Internationale Besteuerung-Expertisen
- Beurteilung laufender Einkünfte mit Auslandsbezug
- Funktionsverlagerung und Leistungsaustausch mit einer ausländischen Betriebsstätte
- Wohnsitzverlagerung natürlicher Personen im Ausland
Beschreibung
Die Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen spiegelt sich zunehmend auch im Alltag einer Anwalts- und Steuerberatungskanzlei wieder. Bislang waren hauptsächlich Berater großer Industrieunternehmen dazu verpflichtet, sich mit grenzüberschreitenden Sachverhalten zu beschäftigen. Die zunehmende Internationalisierung der wirtschaftlichen Prozesse erfordert aber immer mehr auch bei kleineren und mittleren Kanzleien Kenntnisse im grenzüberschreitenden Steuerrecht.
Internationale Besteuerung-Expertisen enthält das erforderliche Rechtsmaterial, damit Sie Ihre Mandanten auf dem Gebiet des Internationalen Steuerrechts gut beraten. Fallbezogen können Sie mit dem Expertisensystem kompetent und präzise die steuerrechtlichen Auswirkungen diverser Auslandsaktivitäten wie beispielsweise Kapitalanlagen, Immobilien oder Betriebsstätten prüfen.
Das gesamte erforderliche Rechtsmaterial wird in einer straff strukturierten Form zur Verfügung gestellt. Das spart Zeit gegenüber der Recherche in den unterschiedlichen Quellen und gibt zusätzliche Sicherheit für die Beratung Ihrer Mandanten.
Inhalt
-
Enthält rund 1.300 Expertisen
-
Beurteilung von in- und ausländischen Einkünften zu 39 DBA-Ländern sowie Nicht-DBA-Ländern
-
Darstellung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Auswirkungen bei der Entsendung von Mitarbeitern
-
Prüfungsmöglichkeit bei Funktionsverlagerung und Leistungsaustausch mit einer Betriebsstätte
-
Aufzeigen der steuerlichen Auswirkungen bei Wohnsitzverlagerung natürlicher Personen ins Ausland
-
Zeit sparendes Abrufen zitierter Urteile und Verwaltungsanweisungen im Volltext über die Schnittstelle LEXinform