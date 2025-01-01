Umsatzsteuer-Expertisen
- Seit 01.07.2021 neu geregelte Fernverkäufe mit und ohne Unterstützung einer Internet-Verkaufsplattform
- Berücksichtigung der Möglichkeiten des erweiterten One-Stop-Shops (OSS/IOSS)
- Unterjährige Unterstützung der Buchführungstätigkeit durch konkrete Buchungsempfehlungen
- Schnelle und umfassende Beurteilung umsatzsteuerrechtlicher Geschäftsvorfälle im In- und Ausland
- Praxistipps mit Zugriff auf aktuelle Rechtsprechung
Beschreibung
Mit dem Programm Umsatzsteuer-Expertisen prüfen Sie zeitsparend und auf den Einzelfall bezogen die umsatzsteuerlichen Auswirkungen von Inlandsumsätzen, EU-Geschäftsvorfällen und Drittlandsumsätzen. Im Rahmen der innergemeinschaftlichen Lieferungen und der Einfuhren aus dem Drittlandsgebiet wird explizit auch auf die Fernverkäufe mit und ohne Unterstützung einer Internet-Verkaufsplattform eingegangen. Dabei werden immer auch die Möglichkeiten des erweiterten One-Stop-Shops berücksichtigt.
Das Programm Umsatzsteuer-Expertisen unterstützt Sie darüber hinaus bei der unterjährigen Buchungstätigkeit mit Buchungsempfehlungen unter Berücksichtigung von SKR03 und SKR04 inkl. der Hinweise zur Rechnungsstellung.
Länderlexika zu allen Mitgliedsstaaten der EU sowie zahlreiche Checklisten wie beispielsweise zu den international gültigen Liefermodalitäten runden das Programm ab.
Das Programm ist auch für Unternehmen freigegeben. Sprechen Sie mit Ihrem steuerlichen Berater. Er berät Sie zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen und zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit seiner Kanzlei.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Inhalt
- Innergemeinschaftliche Lieferungen incl. innergemeinschaftlicher Fernverkäufe
- Schnittstellenlieferungen bei Fernverkäufen durch eine Internet-Verkaufsplattform
- Unentgeltliche Lieferungen (Eigenverbrauch)
- Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen
- Unentgeltliche sonstige Leistungen (Eigenverbrauch)
- Innergemeinschaftlicher Erwerb
- Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
- Reihengeschäfte/Mehrecksgeschäfte
- Anbordlieferungen und Anbordangaben
- Lieferungen in ein Drittland (Ausfuhren)
- Einfuhren aus einem Drittland incl. Fernverkäufe aus dem Drittlandsgebiet
- Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr