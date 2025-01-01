Mit dem Programm Umsatzsteuer-Expertisen prüfen Sie zeitsparend und auf den Einzelfall bezogen die umsatzsteuerlichen Auswirkungen von Inlandsumsätzen, EU-Geschäftsvorfällen und Drittlandsumsätzen. Im Rahmen der innergemeinschaftlichen Lieferungen und der Einfuhren aus dem Drittlandsgebiet wird explizit auch auf die Fernverkäufe mit und ohne Unterstützung einer Internet-Verkaufsplattform eingegangen. Dabei werden immer auch die Möglichkeiten des erweiterten One-Stop-Shops berücksichtigt.

Das Programm Umsatzsteuer-Expertisen unterstützt Sie darüber hinaus bei der unterjährigen Buchungstätigkeit mit Buchungsempfehlungen unter Berücksichtigung von SKR03 und SKR04 inkl. der Hinweise zur Rechnungsstellung.

Länderlexika zu allen Mitgliedsstaaten der EU sowie zahlreiche Checklisten wie beispielsweise zu den international gültigen Liefermodalitäten runden das Programm ab.