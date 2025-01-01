Art.-Nr. 40956 | Software

  • Übernahme der Beträge des Vorsteuerabzugs aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Automatische Berichtigung von Rundungs-Differenzen zwischen Bilanz und Erklärung
  • Anbindung an die DATEV-Cloud
Erstellung der Umsatzsteuererklärung

Umsatzsteuererklärung classic liefert Ihnen detaillierte Berechnungsergebnisse. Durch die Übernahme relevanter Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen erhalten Sie schnell Auskunft über die Umsatzsteuerzahllast bzw. den Erstattungsanspruch.

  • Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
    • DATEV Eigenorganisation ermöglicht Ihnen die Übernahme und das Zurückschreiben von Stammdaten.
    • Einfache Fälle erfassen Sie schnell über eine Kurzerfassung.
    • Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
    • Datenprotokolle geben Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte oder über aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernommene Bilanz-Daten.
  • Arbeitserleichterung bei der Steuerberechnung und Beratung
    • Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
    • Die konsolidierte Umsatzsteuererklärung erstellen Sie in Verbindung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
    • Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
    • Steuerrechtliche Neuerungen werden Ihnen im Elektronischen Wissen Steuerdeklaration vordruckzeilenbezogen für jeden Veranlagungszeitraum angezeigt, ebenso wie tagaktuelle Fachinformationen.
  • Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
    • Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
    • Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
    • In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
    • Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

