Umsatzsteuererklärung classic
- Übernahme der Beträge des Vorsteuerabzugs aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Automatische Berichtigung von Rundungs-Differenzen zwischen Bilanz und Erklärung
- Anbindung an die DATEV-Cloud
Inhalte
Beschreibung
Erstellung der Umsatzsteuererklärung
Umsatzsteuererklärung classic liefert Ihnen detaillierte Berechnungsergebnisse. Durch die Übernahme relevanter Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen erhalten Sie schnell Auskunft über die Umsatzsteuerzahllast bzw. den Erstattungsanspruch.
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- DATEV Eigenorganisation ermöglicht Ihnen die Übernahme und das Zurückschreiben von Stammdaten.
- Einfache Fälle erfassen Sie schnell über eine Kurzerfassung.
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Datenprotokolle geben Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte oder über aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernommene Bilanz-Daten.
- Arbeitserleichterung bei der Steuerberechnung und Beratung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
- Die konsolidierte Umsatzsteuererklärung erstellen Sie in Verbindung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
- Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
- Steuerrechtliche Neuerungen werden Ihnen im Elektronischen Wissen Steuerdeklaration vordruckzeilenbezogen für jeden Veranlagungszeitraum angezeigt, ebenso wie tagaktuelle Fachinformationen.
- Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
- Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
- Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
- In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
