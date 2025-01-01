Vereinsbesteuerungs-Expertisen
- Tätigkeitsbereiche des Vereins
- Spendenrecht, Gemeinnützigkeit und Vereinsrecht
- Mustersatzungen und Musterzuwendungsbestätigungen
Beschreibung
Die Vereinsbesteuerungs-Expertisen unterstützten Sie bei der steuerlichen Beratung von Vereinen. Das Programm untersucht schrittweise, ob die Einnahmen und Ausgaben des gemeinnützigen Vereins im ideellen Bereich, im Bereich der Vermögensverwaltung, im Zweckbetrieb oder im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu erfassen sind. Abhängig von den verschiedenen Tätigkeitsbereichen werden die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Auswirkungen dargestellt. Die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche des Vereins werden umfassend beschrieben.
Das Programm zeigt auch, wie die einzelnen Personen, die für den Verein tätig werden, steuerlich zu behandeln sind. Unterschieden wird dabei zwischen der ehrenamtlichen, selbständigen und nichtselbständigen Tätigkeit. Neben dem umfassend dargestellten Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht behandelt Vereinsbesteuerungs-Expertisen auch das Vereinsrecht.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Inhalt
Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den vier Tätigkeitsbereichen ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Darstellung der ertrags- und umsatzsteuerlichen Auswirkungen bei der Beurteilung von Einnahmen und Ausgaben
Fallbezogene Buchungsempfehlungen, abgestimmt auf die DATEV-Branchenlösung für Vereine
Steuerliche Behandlung der für den Verein tätigen Personen
Spendenrecht und Gemeinnützigkeitsrecht
Vereinsrecht
Mustersatzungen und Musterzuwendungsbestätigungen
Zeit sparendes Abrufen der in den Expertisen enthaltenen Leitsätze im Volltext über die Schnittstelle zu LEXinform
Glossar u. v. m.