Die Vereinsbesteuerungs-Expertisen unterstützten Sie bei der steuerlichen Beratung von Vereinen. Das Programm untersucht schrittweise, ob die Einnahmen und Ausgaben des gemeinnützigen Vereins im ideellen Bereich, im Bereich der Vermögensverwaltung, im Zweckbetrieb oder im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu erfassen sind. Abhängig von den verschiedenen Tätigkeitsbereichen werden die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Auswirkungen dargestellt. Die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche des Vereins werden umfassend beschrieben.