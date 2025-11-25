DATEV Info online: Die E-Rechnung ist da! Die Umsetzung mit Ihrer Steuerkanzlei meistern
Inhalte
Beschreibung
Ab 2025 ist jedes Unternehmen verpflichtet, im B2B Umfeld E-Rechnungen anzunehmen.
Wir wollen die Mandanten unserer Mitglieder für das Thema sensibilisieren und die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit mit der Kanzlei oder als Selbstbucher schaffen. Gemeinsam lässt sich das Thema erfolgreich meistern und es ist eine großartige Chance, etablierte Prozesse zu beleuchten und ggf. zu modernisieren.
Themen
-
Rechtliche Grundlagen und Hintergründe
-
Zeithorizont für die Umsetzung
-
Rechnungsein- und ausgang
-
Auftrags-Fibu und Selbstbucher
-
Umsetzung mit den passenden DATEV-Lösungen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Mandanten unserer Mitglieder sowohl mit Auftragsbuchhaltung als auch Selbstbuchende, die sich auf die E-Rechnung vorbereiten wollen
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.