Ab 2025 ist jedes Unternehmen verpflichtet, im B2B Umfeld E-Rechnungen anzunehmen.

Wir wollen die Mandanten unserer Mitglieder für das Thema sensibilisieren und die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit mit der Kanzlei oder als Selbstbucher schaffen. Gemeinsam lässt sich das Thema erfolgreich meistern und es ist eine großartige Chance, etablierte Prozesse zu beleuchten und ggf. zu modernisieren.