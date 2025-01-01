Variante 1: Präsenzkurs mit XPERT Business
Das Kursmaterial erhalten Sie in diesem Fall vom EduMedia-Verlag. DATEV-Software können Sie wahlweise als lokale Installation oder via Internet (DATEV Software online) nutzen. Wir empfehlen, sich frühzeitig um die Installation bzw. die Zugänge zu DATEV Software online zu kümmern.
Variante 2: Online-Kurs mit XPERT Business via XB-LernNetz
Bei dieser Variante erhalten die Teilnehmer die Kursunterlagen über das Xpert Business LernNetz. Um während das Kurses DATEV-Software nutzen zu können, stellt das XB-LernNetz den Teilnehmern einen Zugang zu DATEV Software online bereit. Sie müssen dabei nicht tätig werden.
Variante 3: Kursangebot mit DATEV-Lehrmitteln oder eigenen Materialien
Wenn Sie selbst einen DATEV-Kurs gestalten und anbieten, erhalten Sie die Unterlagen dafür entweder über den DATEV-Shop für Bildungspartner oder über Ihre Dozentin bzw. Ihren Dozenten. Auf die DATEV-Software wird wahlweise über eine lokale Installation oder via Internet zugegriffen (DATEV Software online). Wir empfehlen, sich frühzeitig um die Installation bzw. die Zugänge zu DATEV Software online zu kümmern.
Optionen einer Prüfung
Wenn Ihre Teilnehmenden nach dem Kurs eine Prüfung ablegen möchten, haben Sie die Wahl zwischen einer Prüfung von XPERT Business und einer Prüfung von DATEV. Informationen zur Prüfung mit XPERT Business im Bereich Finanzbuchführung DATEV oder Lohn und Gehalt DATEV erhalten Sie über die XPERT-Business-Prüfungszentrale. Bitte kümmern Sie sich hier frühzeitig um notwendige Installationen oder Online-Zugänge! Die deutschlandweit einheitliche DATEV-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung wird online durchgeführt wird.