Als Volkshochschule können Sie in der Bildungspartnerschaft nach Ihren Präferenzen und Gegebenheiten entscheiden, wie Sie DATEV-Angebote in Ihr Portfolio aufnehmen. Wir erläutern Ihnen die gängigsten Varianten. Diese Informationen unterstützen Sie auch dabei, frühzeitig alle nötigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen für Ihren DATEV-Kurs zu erfüllen wie für eine eventuell anschließende Prüfung. Grundlage ist dabei immer die Mitgliedschaft in der DATEV-Partnerschaft für Bildung.