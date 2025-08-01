Art.-Nr. 42694 | Bildungspartner-Angebot
Lernreise für Hochschulen in der DATEV-Bildungspartnerschaft
- Interaktive PDF-Datei
- Zielgruppenspezifisches Angebot für Hochschulen
- Qualifizierung zur/zum Steuerassistent/in
0,00 €
Stand 08/2025
Die Lernreisen (PDF) dienen dazu die Qualifizierungswege im Rahmen der DATEV-Bildungspartnerschaft darzustellen. Sie stellen in schematisierter Form den Werdegang vom Beginn der jeweiligen Bildungsmaßnahme mit DATEV bis zu deren erfolgreichem Abschluss dar.
Als klickbares PDF springen Sie direkt zum jeweiligen Angebot. So behalten Sie den Überblick und sparen Zeit.
