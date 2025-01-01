Die DATEV Dozenten-Nummer bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Wissensaktualisierung, Unterrichtsvorbereitung und Einarbeitung in neue Themen. Die Möglichkeit des direkten Leistungsbezugs erleichtert es gerade freiberuflich tätigen Dozenten, den individuellen Anforderungen wechselnder Auftraggeber und unterschiedlichster Unterrichtsinhalte gerecht zu werden.

Als Dozent übernehmen Sie an Bildungseinrichtungen in der DATEV-Partnerschaft verschiedene Unterrichtsmaßnahmen. Das Angebot und die Durchführung der Kurse mit DATEV-Inhalten obliegt allerdings alleine der Bildungseinrichtung. So muss auch die Software über die Bildungseinrichtungen der DATEV-Partnerschaft bereitgestellt und Unterrichtsmaterialien bestellt werden.

Besteht diese Partnerschaft noch nicht, so unterstützen wir Sie gerne mit entsprechenden Informationsmaterialien und Antragsformularen.