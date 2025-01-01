Dozent lächelt in die Kamera. Im Hintergrund sind Lernende in einem PC-Pool verschwommen erkennbar

Dozentinnen und Dozenten in der Bildungspartnerschaft

Die DATEV Dozenten-Nummer bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Wissensaktualisierung, Unterrichtsvorbereitung und Einarbeitung in neue Themen. Die Möglichkeit des direkten Leistungsbezugs erleichtert es gerade freiberuflich tätigen Dozenten, den individuellen Anforderungen wechselnder Auftraggeber und unterschiedlichster Unterrichtsinhalte gerecht zu werden.

Als Dozent übernehmen Sie an Bildungseinrichtungen in der DATEV-Partnerschaft verschiedene Unterrichtsmaßnahmen. Das Angebot und die Durchführung der Kurse mit DATEV-Inhalten obliegt allerdings alleine der Bildungseinrichtung. So muss auch die Software über die Bildungseinrichtungen der DATEV-Partnerschaft bereitgestellt und Unterrichtsmaterialien bestellt werden.

Besteht diese Partnerschaft noch nicht, so unterstützen wir Sie gerne mit entsprechenden Informationsmaterialien und Antragsformularen.

Vorteile

  • Kostenfreie DATEV-Software

    Sie erhalten DATEV-Software kostenfrei zur lokalen Installation auf dem heimischen Rechner.

  • Kostenfreie Seminare

    Besuchen Sie kostenfrei DATEV-Seminare für die eigene Weiterbildung.

  • Bezug von DATEV-Lehrmitteln

    Als Dozentin oder Dozent können Sie DATEV-Lehrmittel als Einzelexemplar bestellen.

  • Gefunden werden

    DATEV-erfahrene Dozentinnen und Dozenten können sich in die Dozenten-Suche aufnehmen lassen und erhöhen somit Ihre Sichtbarkeit innerhalb der Bildungspartnerschaft.

  • Informationen rund um den Einstieg in das Berufsfeld Steuerberatung

    Studentinnen und Studenten finden Informationen rund um den Berufsstand, Einstiegsmöglichkeiten, Praktikumstipps u.v.m.